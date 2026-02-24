EQS-AFR: Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
24.02.2026 / 14:25 CET/CEST
Hiermit gibt die Eckert & Ziegler SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://www.ezag.com/investors/reports/
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.ezag.com/investors/reports/
