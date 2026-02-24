EQS-AFR: Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eckert & Ziegler SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Eckert & Ziegler SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



24.02.2026 / 14:25 CET/CEST

Hiermit gibt die Eckert & Ziegler SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.ezag.com/investors/reports/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.ezag.com/de/investoren/berichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.ezag.com/investors/reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler SE Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Internet: www.ezag.de

