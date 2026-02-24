EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 41. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.02.2026 / 09:40 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 41. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 5.000 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 5.000 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 16.02.2026 XETR 1.000 82,8693 82.869,34 17.02.2026 XETR 1.000 83,4109 83.410,86 18.02.2026 XETR 1.000 82,8716 82.871,58 19.02.2026 XETR 1.000 82,3678 82.367,78 20.02.2026 XETR 1.000 82,6391 82.639,10 Gesamt 5.000 82,8317 414.158,66

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 16.02.2026 XETR 1.000 75,9235 75.923,50 17.02.2026 XETR 1.000 76,3809 76.380,85 18.02.2026 XETR 1.000 75,9092 75.909,15 19.02.2026 XETR 1.000 76,0450 76.044,95 20.02.2026 XETR 1.000 75,8811 75.881,05 Gesamt 5.000 76,0279 380.139,50

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.733.935 Vorzugsaktien und Stück 2.805.835 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 23. Februar 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

