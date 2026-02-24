EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.02.2026 / 10:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 12



Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis zum 20. Februar 2026 wurden insgesamt 405.334 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 16.02.2026 Xetra 83.725 49,7946 4.169.052,89 17.02.2026 Xetra 81.386 51,1975 4.166.759,74 18.02.2026 Xetra 79.476 52,4247 4.166.505,46 19.02.2026 Xetra 80.432 51,4956 4.141.894,10 20.02.2026 Xetra 80.315 51,8799 4.166.734,17

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworben wurden, beträgt 4.547.164 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft RWE Platz 1 45141 Essen Deutschland Internet: www.rwe.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280676 24.02.2026 CET/CEST