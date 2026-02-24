EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf
Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.02.2026 / 10:39 CET/CEST
Aktienrückkaufprogramm 2025, 27. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 23. Februar 2026 insgesamt 33.812 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, dessen Verlängerung mit Ad-hoc-Mitteilung vom 05. Dezember 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

DatumGesamtzahl zurück-gekaufter Aktien
(Stück)		Volumengewichteter Durchschnittskurs
(Euro)		Aggregiertes
Volumen¹
(Euro)
16.02.20266.0382,640015.940,32
17.02.20265.6982,648615.091,90
18.02.20265.6692,656315.058,84
19.02.20265.9362,660015.789,76
20.02.20265.6882,691115.306,74
23.02.20264.7832,711212.967,72

¹ ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 23. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 615.549 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.

Köln, den 24. Februar 2026

Scherzer & Co. AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet:www.scherzer-ag.de
