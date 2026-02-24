EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,423 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bitmine verfügt über 3.040.483 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.958 USD pro ETH einem Wert von 6,0 Milliarden USD entspricht. Die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

Bitmine besitzt nun 3,66 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 7 Monaten bereits über 73 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hat kürzlich eine erste Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries abgeschlossen

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich 4,423 Millionen ETH-Token, einem Gesamtbarbestand von 691 Millionen US-Dollar und anderen Krypto-Beständen

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 165. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 0,7 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen, Barmittel und „Moonshots" im Gesamtwert von 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

Bitmine weekly update

Mit Stand vom 22. Februar 2026 um 18:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 4.422.659 ETH zu 1.958 $ pro ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 17 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 691 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine entsprechen 3,66 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH).

„Inmitten dieses ‚Mini-Krypto-Winters' konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Treasury-Strategie methodisch umzusetzen, kontinuierlich ETH zu erwerben und damit die Rendite unserer ETH-Bestände zu optimieren", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Wir haben diese operative Strategie in der letzten Mitteilung des Vorsitzenden erörtert (den Link zu seiner Mitteilung finden Sie hier). Während die Kryptopreise versuchen, ihre jeweiligen Tiefststände zu finden, gewinnen die drei fundamentalen Treiber für Ethereum weiter an Bedeutung: (i) Wall Street und ihre Bemühungen um Tokenisierung; (ii) KI und agentenbasierte KI, die intelligente Blockchains sowohl für die Ausführung als auch für die Einziehung von Zahlungen nutzen, und (iii) die aufstrebende Creator Economy und ihr Wunsch, Blockchains zur Verifizierung einzusetzen", fuhr Lee fort.

„In der vergangenen Woche haben wir 51.162 ETH erworben", fuhr Lee fort. „Bitmine hat kontinuierlich Ethereum erworben, da wir diesen Rückgang angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten als attraktiv erachten. Unserer Ansicht nach spiegelt der Preis von ETH nicht die hohe Nützlichkeit von ETH und seine Rolle als Zukunft des Finanzwesens wider."

Zum 22. Februar 2026 beträgt die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH 3.040.483 (6,0 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.958 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) belaufen sich die ETH-Staking-Prämien auf 249 Millionen US-Dollar pro Jahr (unter Verwendung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,89 %)", erklärte Lee.

„Die jährlichen Staking-Einnahmen belaufen sich nun auf 171 Millionen US-Dollar. Und diese 3,0 Millionen ETH entsprechen etwa 69 % der 4,4 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil) beträgt 2,81 %, während die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine eine 7-Tage-Rendite von 2,89 % (annualisiert) erzielten. Wir erzielen weiterhin Fortschritte bei unserer Staking-Lösung namens „The Made in America VAlidator Network" (MAVAN). Dies wird die „branchenführende" Lösung sein, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung von MAVAN im Jahr 2026 hinarbeitet", so Lee weiter.

Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 717.131 BTC im Wert von 49 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 0,7 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 20. Februar 2026) gehandelt und belegte damit Platz 165 in den USA, hinter Carnival Corp (Platz 164) und vor Northrup Grumman (Platz 166) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Studie).

Der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission („die SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vor 54 Jahren vom Goldstandard gelöst wurde. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Botschaft des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitmine Immersion Technologies, Inc.

