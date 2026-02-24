EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit FraudDeflect

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit FraudDeflect

Berlin, 24. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit FraudDeflect LLC, einem führenden US-amerikanischen Anbieter von Chargeback-Prevention-Lösungen, bekannt.

Nach einer erfolgreichen Absichtserklärung (Letter of Intent) im Januar 2026 wurde die Zusammenarbeit nun vertraglich fixiert. Die Vereinbarung umfasst:

Exklusivrechte für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)

Revenue Share von 20-40% je nach Volumen

Gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Quartalsweise gemeinsame Auftritte auf Branchenveranstaltungen

Dedicated Account Management und Sales Training

FraudDeflect's proprietäre Technologie unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Chargeback-Lösungen: Während andere Anbieter bei einem Alert automatisch erstatten und damit den Umsatz verlieren, setzt FraudDeflect auf "Deflection" - die Transaktion wird durch Echtzeit-Datenübermittlung an die Bank verifiziert. In 30-50% der Fälle erkennt der Kunde den Kauf und bricht den Dispute ab. Kein Chargeback, kein Refund, Sale gerettet.

Mit dem neuen VAMP-Programm (Visa Acquirer Monitoring Program), das ab April 2026 in Kraft tritt, wird Chargeback-Prevention für Merchants und PSPs kritisch. Die Schwellenwerte sinken, TC40-Fraud-Alerts zählen erstmals mit, und Verstöße werden mit $10 pro Dispute bestraft.

Alex Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE: "Mit FraudDeflect erweitern wir unser Produktportfolio um eine Lösung, die echten Mehrwert für unsere Partner und deren Merchants schafft. Die Technologie ist nicht nur präventiv, sondern rettet tatsächlich Umsätze - das ist der entscheidende Unterschied."

Die Partnerschaft ist Teil der Strategie der Deutsche Payment A1M SE, sich als führender Payment Orchestrator im DACH-Raum zu positionieren und Merchants sowie PSPs eine umfassende Lösung aus einer Hand zu bieten.





Über die Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das als Payment Orchestrator und Independent Sales Organization agiert. Das Unternehmen verbindet Merchants mit spezialisierten Zahlungsdienstleistern und bietet Lösungen für E-Commerce, POS und High-Risk-Verticals.

Über FraudDeflect

FraudDeflect LLC mit Sitz in Florida ist ein führender Anbieter von Chargeback-Prevention und Fraud-Management-Lösungen. Die proprietäre FD.ID-Technologie ermöglicht es, Disputes zu verhindern bevor sie zu Chargebacks werden - bei gleichzeitiger Erhaltung des Umsatzes.

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

www.deutsche-payment.com

sales@deutsche-payment.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Corporate News enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier getroffenen Aussagen abweichen.

