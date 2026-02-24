EQS-News: Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

Final Call: Einladung zum International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 25. Februar 2026



24.02.2026 / 10:00 CET/CEST

Die GBC AG und die Apaton Finance GmbH laden Investoren herzlich zur Teilnahme am International Investment Forum (IIF) am 25. Februar 2026 ein. Das bewährte digitale Veranstaltungsformat ist kostenfrei zugänglich und bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich effizient und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und strategische Wachstumsperspektiven zu informieren.

Vor dem Hintergrund einer zunehmend globalen Kapitalmarktkommunikation hat sich das IIF als feste Größe im internationalen Investoren-Dialog etabliert. Manuel Hölzle, CEO und Head of Research der GBC AG, blickt optimistisch auf die kommende Veranstaltung:

„Das International Investment Forum hat sich als international anerkannte Plattform etabliert, um Investoren gezielt spannende und aussichtsreiche Investmentchancen zu präsentieren. Besonders freut uns, dass wir im Rahmen des IIF attraktive Unternehmen und Investmentstories aus Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien zusammenbringen und Investoren damit einen breiten, globalen Überblick über relevante Wachstumsmärkte ermöglichen.“

Auch Mario Hose, Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, hebt den aktuellen Marktzyklus und die daraus resultierenden Chancen hervor:

„Die aktuelle Rohstoffhausse eröffnet Investoren außergewöhnlich attraktive Investmentchancen. Das IIF bietet eine kostenfreie und ideale Plattform, um Unternehmen aus dem Rohstoff- und Mining-Sektor ebenso wie aus angrenzenden Zukunftsbranchen kompakt, transparent und im direkten Dialog mit dem Management kennenzulernen.“

Das IIF Online Investment Event richtet sich an Family Offices, institutionelle Investoren, Analysten sowie qualifizierte Privatanleger. Während der Live-Präsentationen können Fragen interaktiv über ein Chat-Q&A-Tool direkt an das Management gestellt werden.

Teilnehmende Unternehmen des International Investment Forum (25. Februar 2026)

Aspermont Ltd. – ISIN: AU000000ASP3

Verve Group SE – ISIN: SE0018538068

SBF AG – ISIN: DE000A2AAE22

FINEXITY AG – ISIN: DE000A40ET88

tick Trading Software AG – ISIN: DE000A35JS99

Volatus Aerospace Inc. – ISIN: CA92865M1023

Marinomed Biotech AG – ISIN: ATMARINOMED6

A.H.T. Syngas Technology N.V. – ISIN: NL0010872388

DRC Gold Corp. – ISIN: CA23347H1064

dynaCERT Inc. – ISIN: CA26780A1084

KOBO Resources Inc. – ISIN: CA49990B1040

Globex Mining Enterprises Inc. – ISIN: CA3799005093

Almonty Industries Inc. – ISIN: CA0203987072

Formation Metals Inc. – ISIN: CA34638F1053

Char Technologies Ltd. – ISIN: CA15957L1040

Power Metallic Mines Inc. – ISIN: CA73929R1055

Silver Viper Minerals Corp. – ISIN: CA8283344098

Desert Gold Ventures Inc. – ISIN: CA25039N4084

MustGrow Biologics Corp. – ISIN: CA62822A1030

American Atomics Inc. – ISIN: CA0240301089

Event-Details im Überblick

Datum: 25. Februar 2026

Start: 9:55 Uhr (CET)

Format: Online (Zoom)

Teilnahme: Kostenfrei

Sprache: Englisch

Unternehmen: 20

Interaktion: Live-Präsentationen & Chat-Q&A

Zeitzonen: CET (Frankfurt) | ET (New York) | HKT (Hong Kong)

Registrierung & Programm

Kostenfreie Registrierung:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9rvZA39hTQqEfyr7-6NXqg#/registration

Vollständiger Zeitplan & Programm:

https://ii-forum.com/timetable-18-iif/

