EQS-News: Gabler Group AG kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

Preisspanne für geplanten Börsengang zwischen EUR 37,00 und EUR 47,00 je Aktie

Angebot von bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.575.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs und bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption

Freefloat bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 49,9 % nach IPO

Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 25. Februar 2026 und endet am oder um den 4. März 2026

Der erste Handelstag im Scale der Frankfurter Wertpapierbörse – einem EU-registrierten KMU-Wachstumsmarkt – wird voraussichtlich am oder um den 9. März 2026 stattfinden

Angestrebter Nettoemissionserlös von rund EUR 41 Mio. aus neu ausgegebenen Aktien zur Stärkung der Bilanz, Beschleunigung des organischen Wachstums und Durchführung ausgewählter kleinerer Akquisitionen



Lübeck (Deutschland), 24. Februar 2026 – Die Gabler Group AG (die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang („IPO“, oder das „Angebot“) auf EUR 37,00 bis EUR 47,00 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 4. März 2026 bekannt gegeben.

Das Angebot umfasst bis zu 1.050.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die „Neuen Aktien“), bis zu 1.575.000 bestehenden Aktien (die „Verkaufsaktien“) aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der „Abgebende Aktionär“) sowie bis zu 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsaktien“, und zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die „Angebotsaktien“). Insgesamt sollen im Rahmen des Angebots bis zu 3.018.750 Aktien der Gesellschaft platziert werden. Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien (inkl. der Ausübung der Greenshoe-Option) entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. EUR 112 Mio. und ca. EUR 142 Mio. Die angestrebte Marktkapitalisierung (in der Mitte der Preisspanne) beträgt nach Durchführung des Angebots (Post-Money, d. h. einschließlich der im Rahmen des Börsengangs neu ausgegebenen Aktien) ca. EUR 254 Mio. und der Streubesitz ca. 49,9 %, was einen liquiden Handel mit den Aktien der Gesellschaft ermöglicht.



David Schirm, CEO von Gabler: „Wir sehen ein außergewöhnlich attraktives Marktumfeld für missionskritische Unterwassertechnologien. Steigende Verteidigungsausgaben, der Schutz kritischer maritimer Infrastruktur und die zunehmende Bedeutung autonomer Unterwassersysteme treiben die strukturelle Nachfrage nachhaltig. Mit unserer führenden Position im Bereich Submarine Systems, dem dynamischen Wachstum in Subsea Communications & Data sowie Subsea Power und unserem hohen Auftragsbestand verfügen wir über eine starke operative Basis und klare Visibilität. Als börsennotiertes Unternehmen wollen wir unsere Innovationskraft weiter stärken, unsere internationale Präsenz ausbauen und die sich bietenden Wachstumschancen konsequent nutzen.“

Die angestrebten Nettoemissionserlöse von EUR 41 Mio. (in der Mitte der Preisspanne) sollen zur Stärkung der Bilanz, zur Beschleunigung des organischen Wachstums durch den Ausbau der Vertriebskapazitäten insbesondere durch Investitionen in das Vertriebsnetz, Vertriebsstrukturen und zusätzliches Vertriebspersonal, durch Investitionen in die Erweiterung und den Hochlauf der Produktionskapazitäten sowie durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung, einschließlich des hierfür erforderlichen Personals, und für ausgewählte kleinere Akquisitionen verwendet werden.



Weitere Angebotsdetails

Alle Details des Angebots werden im Wertpapierprospekt erläutert, der voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und anschließend auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.gablergroup.com im Abschnitt „IPO“ veröffentlicht wird.

Vorbehaltlich der Prospektbilligung beginnt der Angebotszeitraum voraussichtlich am 25. Februar 2026 und endet am oder um den 4. März 2026 um 12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und 16.00 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger. Privatanleger können Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland voraussichtlich ab dem 27. Februar 2026 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace® der Frankfurter Wertpapierbörse erteilen. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und am oder um den 4. März 2026 festgelegt und in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben werden. Der erste Handelstag der Aktien ist für den 9. März 2026 geplant. Die Lieferung der zugeteilten Aktien soll am oder um den 10. März 2026 erfolgen.

Die Haltevereinbarung (Lock-up-Periode) für die Gesellschaft und den abgebenden Aktionär beträgt 12 Monate, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen, wobei die letzten sechs Monate vom Sole Global Coordinator vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen ausgesetzt werden können.

Die Aktien der Gabler Group AG sollen unter Handelssymbol „XK4“ und der ISIN DE000A421RZ9 im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor Fitzgerald Ireland Limited als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.

Weitere Informationen sind unter www.gablergroup.com verfügbar.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme (Quelle: Unternehmensangaben). Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.



