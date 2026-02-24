EQS-News: INTERNATIONALE GRUPPE VON INVESTOREN IN DIE TULKUBASCH- UND KYZYLTASCH-BERGBAUANLAGEN GIBT EINE ERKLÄRUNG AB

EQS-News: Group of Chaarat Gold Holdings Limited Investors / Schlagwort(e): Miscellaneous

LONDON, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- eine Gruppe internationaler Investoren in der Kirgisischen Republik (die „Gruppe"), die über Chaarat Gold Holdings Limited („Chaarat") in die Bergbauanlagen in Tulkubash und Kyzyltash investiert hat, gibt die folgende Erklärung ab:

Die Gruppe nimmt die Ankündigung zur Kenntnis, dass Chaarat seinen Anteil an den Vermögenswerten an Silvercorp Metals Inc. verkauft hat (durch den Verkauf seiner Beteiligung an Chaarat ZAAV CJSC) (der „Verkauf").

Die Gruppe ist besorgt über das Vorgehen von Chaarat und die Verwaltung der Vermögenswerte von Tulkubash und Kyzyltash im Vorfeld des Verkaufs und auch danach. Die Gruppe wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Position zu schützen.

Investoren in Tulkubash und Kyzyltash oder Chaarat werden gebeten, den Rechtsberater der Gruppe, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, für weitere Informationen per E-Mail an chaarat@cgsh.com zu kontaktieren.

