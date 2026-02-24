EQS-News: LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran



LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran

Umsatz im Geschäftsjahr 2025 erreicht auf vorläufiger Basis 277,1 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,5 Mio. EUR

Fokus auf Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und Initiierung gezielter strategischer Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung

Geplanter Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, zeigt Innovationskraft und setzt wichtige Impulse für 2026

Ahlen, 24. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2025.

Die LR Gruppe sah sich auch im vierten Quartal 2025 mit einer allgemein gedämpften Verbraucherstimmung in den Märkten Westeuropas konfrontiert. So erreichte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 einen Umsatz (Warenerlöse) von 68,2 Mio. EUR (Q4 2024: 76,5 Mio. EUR), was einem Rückgang von 10,9 % entspricht. Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete die LR Health & Beauty SE auf vorläufiger Basis entsprechend einen im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % niedrigeren Umsatz von 277,1 Mio. EUR (2024: 289,2 Mio. EUR).

Darüber hinaus erzielte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 ein EBITDA reported von 0,3 Mio. EUR (Q4 2024: 8,3 Mio. EUR). Im Schlussquartal beeinflussten insbesondere der Umsatzrückgang und Einmaleffekte im Rahmen der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur das Ergebnis. Im Gesamtjahr 2025 erreichte das EBITDA reported auf vorläufiger Basis 16,5 Mio. EUR nach 27,3 Mio. EUR im Jahr 2024. Das normalisierte EBITDA sank im vierten Quartal 2025 auf 3,4 Mio. EUR nach 9,5 Mio. EUR im vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es im Gesamtjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen 22,5 Mio. EUR (2024: 32,6 Mio. EUR).

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, resümiert: „In finanzieller und strategischer Hinsicht legen wir konsequent unseren Fokus darauf, die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu schaffen. Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir jüngst einen wichtigen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig gilt es, im Jahr 2026 mit passenden strategischen Initiativen das Geschäft der LR Gruppe nach vorne zu bringen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios. Im Frühjahr planen wir den vielversprechenden Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint und unseren Vertriebspartnern frische Impulse für ihre Geschäftsaktivitäten verleihen wird.“

Bei der Entwicklung hochqualitativer Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte setzt LR regelmäßig auf neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Ebenso werden bei der Optimierung des Produktsortiments Nachhaltigkeitsaspekte besonders berücksichtigt – so auch beim anstehenden Produktlaunch.

Der Bericht für das vierte Quartal 2025 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden Ende April 2026 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.





