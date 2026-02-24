EQS-News: Michter's veröffentlicht 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon

EQS-News: Michter's Distillery / Schlagwort(e): Produkteinführung

Michter's veröffentlicht 10 Jahre Kentucky Straight Bourbon



24.02.2026 / 17:20 CET/CEST

LOUISVILLE, Ky., 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im März dieses Jahres wird die erste Version von Michter's 10 Year Bourbon seit dem letzten Jahr von der Brennerei ausgeliefert werden. Diese Version 2026 wurde von Michter's Master Distiller Dan McKee und Michter's Master of Maturation Andrea Wilson genehmigt.

Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon

McKee bemerkte: „Da nicht alle Fässer, auch wenn sie nebeneinander im Fasslager stehen, gleich alt werden, überaltern wir unseren Whiskey und warten über die Zehnjahresmarke hinaus und wählen dann voll ausgereifte Fässer für Michter's 10 Year Bourbon. Unser Team ist begeistert, wenn wir einen 10-Jahres-Bourbon haben, der unseren hohen Ansprüchen gerecht wird und bereit für die Veröffentlichung ist."

Michter's 10 Year Bourbon hat 94,4 Proof (47,2% ABV). Wilson: „Der 2026 veröffentlichte Michter's 10 Year Bourbon ist wieder ein weicher, reichhaltiger, komplexer und fesselnder Guss, der warme Gefühle und Erinnerungen an einen großartigen Whiskey hervorruft. Mit seiner reichen Palette an Aromen erinnert er daran, dass man nicht unbedingt einen hohen Alkoholgehalt haben muss, um ein reichhaltiges, geschmackvolles Trinkerlebnis zu haben."

Der 2026 veröffentlichte Bourbon wird in den USA einen empfohlenen Verkaufspreis von 195 US-Dollar für eine 750-ml-Flasche haben. „Der Ten Year Bourbon ist für uns etwas ganz Besonderes, da er zusammen mit dem 10 Year Rye eine der beiden ersten Sorten war, die Kentucky Michter's jemals herausgebracht hat. Da unser Team weiterhin nach dem Ziel strebt, den besten amerikanischen Whiskey zu produzieren, haben wir alles getan, um jedes Angebot unseres 10-jährigen Bourbons zu einem vollmundigen, reichhaltigen Whiskey zu machen, der ein unvergessliches Geschmackserlebnis bietet", kommentierte Michter's Präsident Joseph J. Magliocco.

Im Oktober 2025 wurde Michter's als erster Whiskey in drei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International einberufen wurde, zum „The World's Most Admired Whiskey" ernannt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

