EQS-News: Mitteilung über Transaktionen von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

EQS-News: SWI Group / Schlagwort(e): Miscellaneous

Mitteilung über Transaktionen von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014



24.02.2026 / 12:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AMSTERDAM, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) gibt bekannt, dass sie gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (EU MAR) eine Mitteilung von Max-Hervé George, Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer, erhalten hat.

SWI Group Logo

SWI wurde über die folgenden Verkaufstransaktionen von SWI wurde über die folgenden Verkaufstransaktionen von Max-Hervé George informiert:

Am 19. Februar 2026 verkaufte George 14.213.204 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 3,9419 EUR (an der Börse) pro Aktie.

Am 20. Februar 2026 verkaufte George (a) 3.891.569 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 4,0574 EUR pro Aktie (an der Börse) und (b) 11.194.591 Stammaktien zu einem Preis von 4,0 EUR pro Aktie (außerhalb der Börse).

Diese Transaktionen wurden im Rahmen der Liquiditätspoolvereinbarung und zusätzlich zur Befriedigung der öffentlichen Nachfrage durchgeführt.

Diese Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 19 der EU-MAR.

Hinweise für die Redaktion

Informationen zur SWI Group

Die SWI Group (www.swi.com) ist ein globaler Investmentkonzern, der von Unternehmergeist geprägt ist und in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien der Gruppe basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das maximale Renditepotenzial zu erzielen. Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 11 Milliarden € und beschäftigt über 280 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen weltweit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2646242/5819247/SWI_Group_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitteilung-uber-transaktionen-von-personen-die-fuhrungsaufgaben-wahrnehmen-gemaW-artikel-19-der-marktmissbrauchsverordnung-eu-nr-5962014-302695616.html

24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2280744 24.02.2026 CET/CEST