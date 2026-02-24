EQS-News: NanoRepro AG erschließt mit dem Kaltplasmagerät PHLAS ein margenstarkes Premiumsegment – Kommerzielle Skalierungsphase gestartet

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

NanoRepro AG erschließt mit dem Kaltplasmagerät PHLAS ein margenstarkes Premiumsegment – Kommerzielle Skalierungsphase gestartet



24.02.2026 / 09:30 CET/CEST

NanoRepro AG erschließt mit dem Kaltplasmagerät PHLAS ein margenstarkes Premiumsegment – Kommerzielle Skalierungsphase gestartet

Technologieplattform der Spitzenforschung wird skalierbares Home-Device

Planbares, wiederkehrendes Erlösmodell über Verbrauchskomponenten

Ganzheitliches Produktkonzept unter der Marke PHLAS

Positionierung in einem strukturellen Wachstumsmarkt

Marburg, 24.02.2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) erschließt mit dem offiziellen Marktstart des Kaltplasmageräts „PHLAS“ ein margenstarkes Premiumsegment.

PHLAS ist ein Produkt der hyped about science GmbH, an der NanoRepro bereits 33 % der Anteile hält und eine Kaufoption für weitere 17,001 % besitzt. Die zugrunde liegende Kaltplasma-Technologie ermöglicht eine schonende und nebenwirkungsfreie Behandlung von Hautunreinheiten. Als Premium-Produkt adressiert PHLAS sowohl dermatologische Problemstellungen als auch Lifestyle-orientierte Schönheitspflege und positioniert sich in einem dynamisch wachsenden Segment.

Mit dem Start des Onlineshops unter www.phlas.com wird ein zentraler Schritt im Aufbau der geplanten Consumer-Health-Plattform vollzogen. Gleichzeitig beginnt die kommerzielle Skalierungsphase der Produkte unter dem Markennamen PHLAS. Mit dem Marktstart wird damit die im April 2025 angekündigte Beteiligungsstrategie operativ umgesetzt.

Mit PHLAS erweitert NanoRepro sein Portfolio erstmals um ein technologiegetriebenes Device-Geschäft im Consumer-Health-Bereich und stärkt damit die strategische Diversifikation jenseits des klassischen Selbsttestsegments.

Technologieplattform aus der Spitzenforschung wird skalierbares Home-Device

Das innovative Kaltplasmagerät PHLAS basiert auf der medizinisch zertifizierten Technologie „plasma care“ und ermöglicht eine effektive und nebenwirkungsfreie Behandlung von Hautunreinheiten – etwa bei Akne, Pickeln, Rosacea oder perioraler Dermatitis.

Die Technologie beruht auf mehr als zwanzig Jahren Forschung im Umfeld der Max-Planck-Gesellschaft unter Leitung von Prof. Dr. Gregor Morfill. Dr. Julia Zimmermann, Gründerin der hyped about science GmbH und Tochter von Prof. Dr. Gregor Morfill, war maßgeblich an der wissenschaftlichen Weiterentwicklung sowie an der Überführung in ein marktfähiges Consumer-Produkt beteiligt.

Die ursprünglich im medizinisch zertifizierten System „plasma care“ eingesetzte Surface-Micro-Discharge-Technologie erzeugt kaltes atmosphärisches Plasma, das antimikrobiell wirkt und regenerative Prozesse stimuliert, ohne elektrischen Strom durch die Haut zu leiten.

Mit PHLAS wird diese im medizinischen Umfeld seit mehreren Jahren bewährte Technologie erstmals in ein standardisiertes und sicheres Homecare-Gerät übertragen und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. PHLAS positioniert sich dabei bewusst im Premiumsegment dermatologisch fundierter Homecare-Technologie und grenzt sich klar von rein kosmetischen Beauty-Geräten ab.

Ganzheitliches Produktkonzept unter der Marke PHLAS

Neben dem Kaltplasmagerät werden die bereits etablierten Nahrungsergänzungsmittel, die unter dem Namen alphabiol in das neue Unternehmen eingebracht wurden, unter der Dachmarke PHLAS und einem entsprechenden Re-Branding ab Q2 2026 fortgeführt. Ergänzt wird das Portfolio durch begleitende Hautpflegeprodukte, die speziell auf die Bedürfnisse sensibler und zu Unreinheiten neigender Haut abgestimmt sind.

Ein zentrales Element des Geschäftsmodells sind die austauschbaren Plasma-Applikationsmodule („Aufsätze“), die regelmäßig ersetzt werden müssen. Dadurch entsteht ein planbares, wiederkehrendes Erlösmodell über Verbrauchskomponenten, das die Einmalumsätze aus dem Geräteverkauf ergänzt und langfristige Kundenbindung ermöglicht. Dieses Modell folgt der Logik etablierter Device-Consumable-Systeme und schafft eine strukturelle Grundlage für margenstarke, wiederkehrende Umsätze.

Die Vermarktung erfolgt unter Nutzung gruppeninterner Marketing- und Vertriebsressourcen. Ziel ist es, Synergien innerhalb der Beteiligungsstruktur konsequent zu heben und operative Effizienzvorteile zu realisieren. Damit entsteht ein ganzheitliches Produktkonzept im Bereich technologiebasierter Hautgesundheit mit Potenzial für wiederkehrende Umsätze und eine skalierbare Markenplattform.

Positionierung im strukturellen Wachstumsmarkt

Die Positionierung von PHLAS befindet sich an der Schnittstelle zweier strukturell wachsender Märkte. Marktstudien prognostizieren für den ästhetischen Behandlungs- bzw. Facial Aesthetics-Markt zweistellige jährliche Wachstumsraten. Vor diesem Hintergrund gewinnen technologiebasierte Homecare-Lösungen zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Premiumsegment evidenzbasierter Hautgesundheit. Mit PHLAS erschließt die NanoRepro AG ein hochdynamisches Premiumsegment mit klarer technologischer Differenzierung und erweitert ihr plattformorientiertes Geschäftsmodell um skalierbare Erlösstrukturen.

Strategischer Meilenstein und weiteres Wertsteigerungspotential

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG und Co-Geschäftsführerin der hyped about science GmbH, erklärt:

„Mit dem offiziellen Marktstart von PHLAS haben wir einen wesentlichen operativen Meilenstein erreicht. Die Kombination aus wissenschaftlich fundierter Technologie, wiederkehrendem Erlösmodell und strukturellem Marktwachstum stärkt unsere Position im Bereich technologiebasierter Hautgesundheit nachhaltig.“

Dr. Julia Zimmermann, Gründerin und Co-Geschäftsführerin der hyped about science GmbH, ergänzt:

„PHLAS basiert auf über zwei Jahrzehnten intensiver Plasmaforschung – von Experimenten im Weltraum auf der Internationalen Raumstation bis hin zur klinischen Anwendung in der Medizin. Unsere patentierte Surface-Micro-Discharge-Technologie erzeugt kaltes atmosphärisches Plasma, das antimikrobiell wirkt und regenerative Prozesse stimuliert, ohne elektrischen Strom durch die Haut zu leiten.

Entscheidend war für uns die wissenschaftliche Validierung: Wir übertragen diese Technologieplattform, die sich im medizinischen Umfeld nunmehr seit mehr als sechs Jahren bewährt hat, in ein sicheres und standardisiertes Home-Device zur Behandlung von unreiner und zu Akne neigender Haut. Damit machen wir technologische Entwicklungen aus der Spitzenforschung erstmals einem breiten Publikum zugänglich und schaffen mit PHLAS eine neue Kategorie von evidenzbasierten SkinTech-Produkten.“

Über die bestehende Beteiligungsstruktur besitzt die NanoRepro AG zudem eine Option auf den Erwerb weiterer 17,001 % der hyped about science GmbH, woraus zusätzliche Wertsteigerungspotenziale entstehen können.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durchgezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke „NewKee“ innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelte und vermarktet. In dieses Gemeinschaftsprojekt brachte NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

