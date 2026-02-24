EQS-News: PANDION AG setzt Neuordnung der Corporate-Finanzierung um

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PANDION AG setzt Neuordnung der Corporate-Finanzierung um

Strategische Finanzierung mit dem internationalen Investmentpartner Värde Partners erfolgreich abgeschlossen

Prolongation der Unternehmensanleihe mit Wirkung zum 30. Januar 2026 rechtlich wirksam

Zentrale Bausteine der Corporate-Finanzierung erfolgreich umgesetzt

Köln, London 24. Februar 2026 – Die PANDION AG, ein etablierter Projektentwickler mit Schwerpunkt auf hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Lagen, hat die strategische Finanzierung mit Värde Partners erfolgreich abgeschlossen und zugleich die Prolongation ihrer Unternehmensanleihe rechtlich wirksam umgesetzt. Damit hat das Unternehmen zentrale Bausteine zur Neuordnung seiner Corporate-Finanzierung vollzogen.

Värde Partners, eine global tätige Investmentgesellschaft mit Fokus auf Kredit- und kreditnahe Anlagen, stellt der PANDION AG ein Finanzierungsvolumen von 100 Mio. Euro bereit. Die Finanzierung erfolgt in ein Portfolio mit 13 hochwertigen PANDION-Wohnprojekten in deutschen A-Städten, darunter Berlin, München, Köln, Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Ein Großteil dieser Projekte befindet sich in fortgeschrittenen Entwicklungs- bzw. Bauphasen.

Parallel dazu ist mit Wirkung zum 30. Januar 2026 die Prolongation der Unternehmensanleihe der PANDION AG rechtlich wirksam geworden. Mit dem Inkrafttreten der angepassten Anleihebedingungen ist dieser Prozess formal abgeschlossen und ein weiterer wesentlicher Schritt zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens vollzogen.

„Mit dem Closing der Finanzierung mit Värde sowie der Prolongation der Unternehmensanleihe haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere Corporate-Finanzierung neu zu ordnen, sodass wir nun unseren Fokus wieder auf das Projektgeschäft richten können“, sagt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Die abgeschlossenen Maßnahmen stärken die finanzielle Basis des Unternehmens und schaffen die strukturellen Voraussetzungen für die weitere Umsetzung des Projektportfolios.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PANDION und darüber, eine flexible Finanzierung bereitzustellen, die es dem Unternehmen ermöglicht, an seine langjährige Erfolgsbilanz bei der Realisierung hochwertiger Wohnimmobilien in ganz Deutschland anzuknüpfen“, sagt Vishal Kumar, Managing Director bei Värde Partners. „Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes sowie in die Fähigkeit von Värde wider, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bereitzustellen, die die Entwicklung erstklassiger Immobilienprojekte in ganz Europa unterstützen.“

Pressekontakt:

PANDION AG

Kira Zinn

Head of Marketing and Communications

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221 / 71600-221

E-Mail: zinn@pandion.de

www.pandion.de | www.officehome.de

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.000 hochwertige Wohnungen und entwickelt rund 200.000 m² modernste Büroflächen unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,17 Milliarden Euro, davon rund 3,3 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Über Värde Partners

Värde Partners ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Kredit- und kreditnahen Anlagen. Das 1993 gegründete Unternehmen hat bislang mehr als 110 Milliarden US-Dollar entlang des gesamten Kreditqualitäts- und Liquiditätsspektrums investiert und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 16 Milliarden US-Dollar. Mit lokalen Investmentteams und

Partnerschaften in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum investiert Värde

sowohl in private als auch in öffentliche Märkte, insbesondere in den Bereichen Immobilien,

assetbasierte Finanzierungen und Unternehmenskredite. Weitere Informationen finden Sie unter www.varde.com.

