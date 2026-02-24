EQS-News: Vorläufige Zahlen 2025: INDUS trotzt schwierigem Marktumfeld

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Zahlen 2025: INDUS trotzt schwierigem Marktumfeld



24.02.2026 / 07:26 CET/CEST

Umsatz (1,74 Mrd. EUR), adjusted EBITA (147,8 Mio. EUR) und Marge des adjusted EBITA (8,5 %) im Rahmen der Erwartungen

Free Cashflow deutlich über Zielwert von 90 Mio. EUR

Akquisitionen stärken internationale Präsenz und Technikkompetenz der Gruppe

Bergisch Gladbach, 24. Februar 2026 – Die INDUS-Gruppe entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 trotz eines wirtschaftlich weiterhin schwierigen Umfelds robust: Nach den vorläufigen und ungeprüften Zahlen erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. EUR (Vorjahr 1,72 Mrd. EUR). Das adjusted EBITA erreichte 147,8 Mio. EUR (Vorjahr 153,7 Mio. EUR). Die Marge des adjusted EBITA lag bei 8,5 % (Vorjahr 8,9%). Damit lagen die Ergebnisse innerhalb der letzten Prognose. Seit Mai 2025 waren ein Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Mrd. EUR und ein adjusted EBITA in der Spanne zwischen 130 und 165 Mio. EUR erwartet worden. Der Free Cashflow der Gruppe lag deutlich über dem Zielwert von 90 Mio. EUR.

„Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert“, sagt INDUS-Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Johannes Schmidt. „Trotz Gegenwind hat unsere Gruppe Kurs gehalten und sich gut weiterentwickelt.“

2025 hat INDUS das Segment Engineering mit dem Zukauf von zwei Ergänzungsakquisitionen gestärkt. Der Bolzenschweißspezialist HBS und dessen US-amerikanisches Tochterunternehmen SUNBELT erweitern das Portfolio der Beteiligung KÖCO. Der Präzisionsmetallfertiger METFAB mit Sitz in den USA stärkt die internationalen Fertigungskapazitäten der MBRAUN-Gruppe. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld verzeichneten die Segmentunternehmen wie geplant ein starkes viertes Quartal. Umsatz und Segmentergebnis stiegen im Jahresverlauf kontinuierlich an. Der Auftragsbestand zum Jahresende lag deutlich über Vorjahr. Ende 2025 konnte INDUS den Kaufvertrag für den Medientechnik-Spezialisten PRO VIDEO unterzeichnen und damit ein weiteres Portfoliounternehmen für das Segment Engineering gewinnen.

Die Beteiligungen im Segment Infrastructure konnten den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern. Die Marge des adjusted EBITA erfüllte die Erwartungen. Mit den Zukäufen von KETTLER und ELECTRO TRADING erweitert die INDUS-Beteiligung HAUFF-TECHNIK ihr Produktportfolio im zukunftsstarken Bereich Infrastrukturnetze und baut ihre Präsenz in Skandinavien aus. TRIGOSYS, ein Spezialist für Abschalungen im Stahlbetonbau, ergänzt das Angebot der Beteiligung BETOMAX.

Die Beteiligungen im Segment Materials Solutions waren mit Marktverwerfungen infolge der US-Zollpolitik, chinesischen Exportkontrollen und steigenden Materialpreisen konfrontiert. Die schwierigen Rahmenbedingungen hatten einen geringeren Umsatz zur Folge. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket sorgte jedoch dafür, dass sich die Unternehmen im Jahresverlauf operativ gut entwickelten und den Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr erhöhen konnten. Segmentergebnis und Marge des adjusted EBITA lagen über Vorjahr.

Schmidt: „In einem Jahr mit spürbaren externen Belastungen hat sich unsere Strategie sehr gut bewährt. EMPOWERING MITTELSTAND schärft den Fokus auf unsere drei Wachstumstreiber Akquisitionen, Internationalisierung und Technikkompetenz. Damit haben wir uns gut aufgestellt, um auch 2026 Chancen zu nutzen und weiteres Wachstum zu realisieren.“

Der vollständige Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird voraussichtlich am 24. März 2026 auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.



Über INDUS

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unterwww.indus.eu.



Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf

Corporate Communications

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

E-Mail communications@indus.de

www.indus.eu/de

INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Indizes: SDAX

2280390 24.02.2026 CET/CEST