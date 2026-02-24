dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erstes Geschäftshalbjahr 2025/2026: Transformation erfolgreich fortgesetzt, bereinigte EBITDA-Marge gesteigert



Organisches Nettoumsatzwachstum von 2.0%, unterstützt durch konsequente Preisrealisierung, gutes Volumenwachstum in Access Solutions in Europa

Bereinigte EBITDA-Marge um 40 Basispunkte auf 15.6% gesteigert

Einsparungen aus dem Transformationsprogramm in Höhe von CHF 170 Mio. vor Plan realisiert

Reingewinn von CHF 77.4 Mio.

Starke Bilanz: Verschuldungsgrad verbessert auf 1.0x, bereinigte Cashflow-Marge bei 4.5%

Ausblick 2025/26 bestätigt

Rümlang, 24. Februar 2026 – Till Reuter, CEO dormakaba, kommentiert: „Im ersten Halbjahr 2025/26 haben wir unsere Transformation konsequent weiter umgesetzt und unsere bereinigte EBITDA-Marge gesteigert. Wir liegen bei der Umsetzung unserer Strategie auf Kurs und haben die vorgesehenen Kosteneinsparungen aus unserem Transformationsprogramm vorzeitig realisiert.“

„Unsere fokussierte vertikale Marktstrategie zeigt spürbare Resultate. In strategisch wichtigen Schlüsselbranchen konnten wir bedeutende Projektaufträge gewinnen und damit die Stärke unseres Geschäftsmodells unterstreichen. Die vorgenommenen Akquisitionen stärken unsere unternehmerische Dynamik, erweitern unsere Marktabdeckung und Servicekompetenz und unterstützen die Umsetzung unseres Wachstumsplans in Nordamerika. Zentrale Produktlücken in den Portfolios Access Hardware Solutions und Access Automation Solutions sind nun geschlossen – ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unseres Plans.“

Konzernentwicklung: bereinigte EBITDA-Marge weiter gesteigert

dormakaba erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Nettoumsatz von insgesamt CHF 1 362.7 Mio. Das organische Nettoumsatzwachstum betrug 2.0%, getrieben durch konsequente Preisrealisierungen (+2.6%), während die Volumen leicht rückläufig waren (-0.6%). Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber allen wesentlichen Währungen wirkte sich mit -5.0% negativ auf den Nettoumsatz aus.

Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich um 40 Basispunkte auf 15.6%; das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 211.9 Mio. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des Transformationsprogramms. Die daraus realisierten Kosteneinsparungen von CHF 185 Mio. übertrafen das ursprüngliche Ziel von CHF 170 Mio. Zudem ermöglichte ein konsequentes Kostenmanagement im Rahmen der Optimierung des Nettoumlaufvermögens eine Reduktion der saisonalen Lagerbestände auf Konzernebene. Der Reingewinn betrug CHF 77.4 Mio.

Starke Finanzkennzahlen und höhere Kapitalrendite

Das Finanzprofil des Unternehmens war weiterhin stark. So verbesserte sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 1.0x. Die Nettoverschuldung reduzierte sich weiter auf CHF 458.1 Mio. (-1.8% gegenüber Vorjahr). Die bereinigte operative Cashflow-Marge lag bei 4.5% (-290 Basispunkte gegenüber Vorjahr). Veränderungen bei sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten belasteten den bereinigten operativen Cashflow, dürften sich jedoch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wieder umkehren. Die Kapitalrendite (Return on Capital Employed, ROCE) erhöhte sich um 40 Basispunkte auf 30.3%. Die gute Finanzlage wurde im Februar 2026 von einer führenden Ratingagentur gewürdigt: S&P Global Ratings vergab erstmals ein langfristiges Emittentenrating von „BBB“ mit stabilem Ausblick (Investment Grade).

Geschäftssegment Access Solutions: Organisches Wachstum dank konsequenter Preispolitik, Margensteigerung

Access Solutions erzielte einen Nettoumsatz von CHF 1 161.1 Mio. Das organische Nettoumsatzwachstum betrug 2.6%, getragen von einer konsequenten Preisrealisierung (2.6%). In Europa wurde in allen Regionen ein gutes Volumenwachstum erzielt, mit überdurchschnittlichem organischem Wachstum in Deutschland (+4.0%) und der Schweiz (+5.3%) sowie gutem Wachstum im Vereinigten Königreich/Irland (+4.3%). Dieses Volumenwachstum kompensierte eine schwächere Nachfrage im nordamerikanischen Hotellerie-Markt (organisches Wachstum +1.0%) sowie im australischen Wohnungsmarkt (organisches Wachstum -0.4%). Die strategische Fokussierung auf Schlüsselbranchen zeigte weiterhin Wirkung, mit guter Geschäftsentwicklung und bedeutenden Projektgewinnen in den Bereichen Flughäfen, Gesundheitswesen und Schifffahrt. Zudem gewinnt der Bereich Rechenzentren weiter an Dynamik. Gestärkt durch das erweiterte Produktportfolio nach der Akquisition von TANlock Anfang Juli 2025 sicherte sich dormakaba weltweit mehrere Projektaufträge im Bereich der Modernisierung und des Neubaus von Rechenzentren.

Das laufende Transformationsprogramm leistete weiterhin einen substanziellen und nachhaltigen Beitrag zur Profitabilität des Segments. Das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 185.3 Mio., was einer Margensteigerung um 70 Basispunkte auf 16.0% entspricht.

Geschäftssegment Key & Wall Solutions and OEM: Hohe Profitabilität trotz anspruchsvollem Marktumfeld

Das Segment Key & Wall Solutions and OEM erzielte einen Nettoumsatz von CHF 228.6 Mio. bei einem organischen Umsatzrückgang von -1.4%. Die guten Preisrealisierungen von +2.2% konnte den Volumenrückgang von -3.6% infolge weiterhin anspruchsvoller Marktbedingungen im OEM-Geschäft sowie projektbedingter Verzögerungen seitens Kunden auf Baustellen im Bereich Movable Walls nicht vollständig kompensieren.

Das bereinigte EBITDA reduzierte sich auf CHF 46.4 Mio.; die bereinigte EBITDA-Marge sank um 80 Basispunkte auf 20.3%. Dennoch operierte das Segment weiterhin auf einem insgesamt hohen Profitabilitätsniveau.

Strategieumsetzung: Einsparungen durch Transformationsprogramm vorzeitig erzielt

dormakaba erzielte weiterhin deutliche Fortschritte bei der Umsetzung seiner Strategie. Das Transformationsprogramm und die damit verbundenen Kosteneinsparungen wurden vor Plan realisiert. Die Initiativen zur kommerziellen Transformation sowie zur Reduktion der Komplexität bei Türschliessern verlaufen planmässig und sollen bis 2027/28 zusätzliche Einsparungen generieren.

Die Umsetzung des Wachstumsplans in Nordamerika macht Fortschritte, mit klarer Dynamik beim Schliessen zentraler Produktlücken in den Portfolios Access Hardware Solutions und Access Automation Solutions. Dieser Fortschritt wurde durch die Akquisition von Avant-Garde Anfang Januar 2026 noch verstärkt, wodurch die Kompetenzen im Bereich automatische Eingangssysteme weiter verbessert werden konnten.

Entsprechend der Unternehmensstrategie schloss dormakaba fünf weitere Transaktionen ab und stärkte damit das Geschäft durch gezielte Investitionen in Technologie und Servicekompetenz, um das Wachstum in Kernmärkten und Schlüsselbranchen weiter voranzutreiben.

Ausblick für 2025/26 bestätigt

Vor dem Hintergrund eines anspruchsvolleren und volatilen wirtschaftlichen Umfelds und anhaltender geopolitischer Spannungen hat sich die Dynamik etwas abgeschwächt. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres wird jedoch aufgrund wichtiger Projektgewinne in Schlüsselbranchen ein stärkeres Volumenwachstum erwartet.

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26: ein organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5%, eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16% sowie eine bereinigte operative Cashflow-Marge von 11.5-12.5%.

Kennzahlen der dormakaba Gruppe1

In Mio. CHF, sofern nichts anderes angegeben Halbjahr per 31.12.2025 Halbjahr per 31.12.2024 Veränderung in % Organisch in % Nettoumsatz 1 362.7 1 421.3 -4.1 +2.0 Bereinigtes EBITDA 211.9 216.1 -1.9 Bereinigtes EBITDA in % vom Nettoumsatz 15.6 15.2 +40 bps Gewinn 77.4 96.7 -20.0 Gewinnn nach Minderheiten 40.5 50.4 -19.6 Bereinigte operative Cashflow-Marge in % 4.5 7.4 -290 bps Freier Cashflow -22.0 49.3 -144.6 Nettoverschuldung 458.1 466.4 -1.8 Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA 1.0x 1.1x ROCE (Return on capital employed) 30.3% 29.9% +40 bps

1) Zur Definition alternativer Performancekennzahlen siehe Kapitel «Notes to the consolidated financial statements» im Halbjahresbericht 2025/26 von dormakaba.

Den vollständigen Halbjahresbericht der dormakaba Holding AG für das erste Halbjahr 2025/26 ist online verfügbar unter report.dormakaba.com. Die Analystenpräsentation finden Sie unter dk.world/publications.

Investoren- und Analystenkonferenz

Zeit: 10.00 Uhr MEZ - Diese Veranstaltung kann per Webcast verfolgt werden: LINK

Medien-Telefonkonferenz

Zeit: 9.00 Uhr MEZ

