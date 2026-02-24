ETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht

Nach dem heftigen Kursrutsch vom 5. Februar, als der Kurs der wichtigsten Kryptowährung der Welt zeitweise bis auf 60.000 Dollar (Zone grün im 4-Stundenchart unten) fiel, gab es in den darauffolgenden Tagen eine erste kräftige Erholungsbewegung in der Größenordnung von 20 Prozent bis auf 72.000 Dollar (Zone rot). Es sprach zu dem Zeitpunkt recht viel dafür, dass bei Bitcoin mittelfristig ein tragfähiger Boden ausgebildet worden war.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Einloggen