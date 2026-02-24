Ethos geht gegen Vergütung für Novartis-Chef auf die Barrikaden

Zürich, 24. ⁠Feb (Reuters) - Der Stimmrechtsberater Ethos lehnt das 24,9 Millionen Franken schwere Vergütungspaket von Novartis-Konzernchef Vasant Narasimhan ab.

"Wir befinden uns in einer Spirale kontinuierlich steigender Managergehälter, die losgelöst von der wirtschaftlichen Realität ‌der Stakeholder multinationaler Unternehmen ist", erklärte Ethos-Direktor Vincent Kaufmann am Dienstag in einer Mitteilung. Novartis müsse das Vergütungssystem ⁠überarbeiten, ⁠um eine inflationäre Entwicklung der Managergehälter zu vermeiden.

Zwar habe der Basler Pharmakonzern im Jahr 2025 mit einem Gewinnanstieg von 17 Prozent eine gute finanzielle Entwicklung verzeichnet. Dennoch halte Ethos ein solches Vergütungsniveau für unverhältnismäßig. Narasimhans Vergütung ‌liege 80 Prozent über dem Median der ‌Chefs der 15 größten europäischen Unternehmen der Gesundheitsbranche. "Wir halten es für unangemessen, dass Novartis sich bei der Festlegung der ⁠Vergütung seiner Führungskräfte hauptsächlich mit nordamerikanischen Unternehmen vergleicht", betonte Kaufmann.

Novartis ‌erklärte in einer Stellungnahme: "Das Vergütungssystem ⁠von Novartis ist direkt an die kurz- und langfristige Performance des Unternehmens und den geschaffenen Aktionärswert gekoppelt." Das Basler Unternehmen hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass ‌Narasimhan für 2025 rund ⁠30 Prozent mehr erhalten soll ⁠als im Jahr davor. Damit dürfte er laut Medienberichten der bestbezahlte Manager eines börsennotierten Schweizer Unternehmens sein.

Laut Ethos ist das in den vergangenen Jahren erreichte Niveau übertrieben und schwer zu rechtfertigen. Ethos empfehle den Aktionären auf der Generalversammlung vom 6. März 2026, alle Vergütungspunkte abzulehnen.

