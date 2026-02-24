FAZ: Koalition will im Heizungsgesetz strenge Klimavorgaben streichen

Berlin, 24. ⁠Feb (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition will laut FAZ die strengen Vorgaben im Heizungsgesetz kippen. Bislang war geplant, künftig Heizungen in Häuser einzubauen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen, ‌sobald in den Kommunen eine Wärmeplanung erstellt wurde. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) berichtete am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise, die ⁠65-Prozent-Vorgabe ⁠solle gestrichen werden. Der Einbau von Gasheizungen solle weiter möglich sein, allerdings müssten diese dann mit einem schrittweise steigenden Anteil von grünen Gasen genutzt werden - beispielsweise Biogase oder grüner Wasserstoff. Zunächst seien 15 Prozent vorgeschrieben, von 2035 an ‌30 Prozent und von 2040 an ‌60 Prozent. Schornsteinfeger müssten dies kontrollieren.

Die Fraktionen von SPD und Union, die die geplanten Eckpunkte mitverhandeln, wollten sich nicht konkret äußern. ⁠SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in Berlin, es gebe dazu am ‌Dienstag noch Beratungen. Er sei ⁠guten Mutes, dass die Koalition die Details bald vorstellen könne. Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte, es werde am Dienstag und falls notwendig auch in den nächsten Tagen ‌noch Gespräche geben. Diese ⁠seien bisher gut und vertrauensvoll ⁠gewesen.

Das Heizungsgesetz war einer der großen Streitpunkte der am Ende zerbrochenen Ampel-Regierung. Die Vorgaben im Gebäudeenergiegesetz hatten viele Bürger als Bevormundung verstanden. Das Gesetz regelt den schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen zugunsten klimafreundlicher Alternativen wie Wärmepumpen. Vor allem über das künftige Förderkonzept und die genauen Fristen für den Umstieg herrscht Uneinigkeit.

