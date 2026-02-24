Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMC Entertainment HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
AstronicsBericht Geschäftsjahr 2025
Axon EnterpriseBericht Geschäftsjahr 2025
Bank of Nova ScotiaBericht 1. Quartal 2026
Constellation EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Elmos SemiconductorBericht Geschäftsjahr 2025
Fresenius Medical CareBericht Geschäftsjahr 2025
Home DepotBericht Geschäftsjahr 2025
HPBericht 1. Quartal 2026
Lucid GroupBericht Geschäftsjahr 2025
MercadolibreBericht Geschäftsjahr 2025
MTU Aero EnginesBericht Geschäftsjahr 2025
REALTY INCOMEBericht Geschäftsjahr 2025
TelefonicaBericht Geschäftsjahr 2025
Tempus AIBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

