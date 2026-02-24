Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AMC Entertainment Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Astronics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Axon Enterprise
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bank of Nova Scotia
|Bericht 1. Quartal 2026
|Constellation Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Elmos Semiconductor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fresenius Medical Care
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Home Depot
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HP
|Bericht 1. Quartal 2026
|Lucid Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mercadolibre
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MTU Aero Engines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|REALTY INCOME
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Telefonica
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Tempus AI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.02.202619. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.02.202618. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergehtheute, 14:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista