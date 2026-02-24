Ifo: Exporterwartungen drehen in den positiven Bereich

Berlin, 24. ⁠Feb (Reuters) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist im Februar ins Positive gedreht.

Das Barometer für die Exporterwartungen stieg auf plus 2,6 Punkte, von minus 0,8 Punkten im Januar, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Höher lag der Wert zuletzt im September 2025, zuvor ‌war er seit Mai 2023 durchgängig negativ. "Die Exportwirtschaft startet mit etwas Rückenwind ins neue Jahr", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Von einer breit angelegten und dynamischen Erholung kann jedoch noch ⁠keine Rede ⁠sein."

Die erratische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte zudem für neue Unsicherheit sorgen. Der Oberste Gerichtshof erklärte vergangenen Freitag bisher erhobene Zölle für illegal. Trump führte umgehend neue globale Zölle von zunächst zehn Prozent ein, die wenig später auf 15 Prozent erhöht wurden. Das soll zunächst für 150 Tage gelten. "Die jüngsten Entscheidungen zur US-Zollpolitik sorgen für neue Unsicherheit", ‌sagte Wollmershäuser. "Wenn sich Zollregelungen ständig ändern, erschwert das die ‌Planung für die Unternehmen."

Das sieht der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) genauso. "Die Entscheidungen schaffen neue große Unsicherheit für den transatlantischen Handel", sagte BDI-Präsident Peter Leibinger. "Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks brauchen jetzt ⁠schnell Planungssicherheit und verlässliche Handelsbedingungen." Die EU sollte zügig auf die Vereinigten Staaten zugehen und Klarheit ‌über Zölle und Handelsregeln schaffen. Die USA sind ⁠der mit Abstand größte Kunde der deutschen Exportindustrie.

AUTOBRANCHE STABIL

Besonders die Hersteller von elektronischen und optischen Erzeugnissen blicken den Angaben zufolge optimistischer auf das Auslandsgeschäft. "Auch in der Automobilbranche zeichnet sich ein stabiles Exportgeschäft ab", hieß es. Dort legten die Erwartungen ‌erneut zu. Bei den Herstellern von Nahrungsmitteln ⁠und Möbeln drehten die Erwartungen in den ⁠positiven Bereich – die Auslandsumsätze sollen steigen. Im Metallbereich verbesserte sich der Indikator zwar, dennoch werden derzeit die Ausfuhren eher konstant eingeschätzt. Mit sinkenden Exporten rechnen dagegen das Papiergewerbe, die Druckindustrie sowie die Chemische Industrie.

Das Ifo-Institut rechnet mit einer Belebung der deutschen Konjunktur, da auch die Stimmung in der Wirtschaft insgesamt anzieht. "Die deutsche Wirtschaft berappelt sich langsam", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. Der Aufschwung werde vor allem von der inländischen Nachfrage getrieben. "Das ist untypisch, denn frühere Aufschwünge waren meist exportgetrieben." So habe sich die Auftragslage in ⁠der Industrie nicht zuletzt durch die milliardenschweren Investitionen der Regierung in Infrastruktur und Aufrüstung verbessert.

