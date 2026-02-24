Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis geringer aus, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDax am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus die seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/stk