IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Quartalsergebnisse: De.mem setzt Erfolgsserie fort

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Quartalsergebnisse: De.mem setzt Erfolgsserie fort

De.mem, das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Sitz in Australien und Singapur, startet mit weiteren Rekordzahlen in das neue Jahr. Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen eine anhaltend starke operative Entwicklung und bestätigen den eingeschlagenen Wachstumskurs. Firmenchef Andreas Kröll und sein Team gehen damit bestätigt und beschwingt ins neue Geschäftsjahr.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen Rekord-Quartalszahlungseingänge von rund 8,8 Mio. AUD. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 19 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Wachstumsdynamik rekordverdächtig, denn De.men kann nun in 27 aufeinanderfolgenden Quartalen steigende Zahlungseingänge vorwiesen. De.mem trotzte damit den Auswirkungen der weltweiten Covid19-Pandemie und blieb auch während des darauffolgenden verlangsamten globalen Wachstums erfolgreich. Über einen Zeitraum von rund sieben Jahren ergibt sich somit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 24 Prozent. Damit liegen wir weit über dem durchschnittlichen Wachstum der gesamten Branche, erklärt Firmenchef Andreas Köll.

Da sich die positive Dynamik auch im vierten Quartal weiter fortgesetzt hat, ist das Quartalsergebnis ein Vorgeschmack auf die detaillierten Zahlen des Jahresergebnisses, das das Unternehmen Ende Februar bekannt geben wird. Erste Ergebnisse für das gesamte Kalenderjahr 2025 lassen sich bereits jetzt ableiten.

Organisches Wachstum als Treiber

Das Wachstum basiert auf einer zweistelligen organischen Entwicklung. Dabei stammen mehr als 90 Prozent der Umsätze aus wiederkehrendem Geschäft, was für einen stabilen Trend sorgt. Zudem erzielte das Unternehmen im Kalenderjahr einen positiven operativen Cashflow von 232.000 AUD - das organische Wachstum konnte also aus dem eigenen Geschäft finanziert werden.

Darüber hinaus wurde die Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen, wodurch De.mem seine Präsenz im derzeit sehr interessanten Goldsektor zusätzlich verstärkt.

Parallel treibt das Unternehmen die Einführung von Produkten zur Wasseraufbereitung in Australien voran. So will De.mem die australische Watermark-Zertifizierung erlangen, durch die sich das Unternehmen zusätzliches Geschäft im Bereich der privaten Wasserfiltration erhofft. Somit erscheint es nur konsequent, dass De.mem für das Kalenderjahr 2026 ein weiteres Rekordjahr in Aussicht stellt.

Positver Cash-Flow auf Jahressicht

De.mem berichtet zudem im vierten Quartal Rekordergebnisse bei Zahlungseingängen, Wachstumsraten und Wachstumsdynamik sowie einen positiven operativen Cashflow für das Gesamtjahr. Damit setzt das Unternehmen seine Vision und Strategie konsequent um. Unser Ziel ist es, sich als führender internationaler Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kunden zu positionieren. Das Umsatzwachstum soll dabei vor allem durch margenstarke, wiederkehrende Erlöse getragen werden, erklärt Andreas Kröll und verweist dabei auf De.mems Vorteile.

Geschäftsmodell mit mehreren Standbeinen

Industriekunden mit mehreren Standorten erhalten von De.mem eine One-Stop-Shop-Lösung für hochwertige Wasser- und Abwasseraufbereitung. Die Geschäftsbereiche Dienstleistungen und Spezialchemikalien liefern dabei stabile, wiederkehrende Umsätze mit attraktiven Margen. Für private Kunden bietet De.mem Membranprodukte für Anwendungen der häuslichen Wasseraufbereitung an. Dieses Segment gilt als groß und strukturell wachsend innerhalb des globalen Wasseraufbereitungsmarktes.

Neue Ziele im Visier

Für 2026 hat sich De.mem trotz des Erfolges weitere ambitionierte Ziele gesetzt. Die Schwerpunkte des Managements liegen auf dem organischen Wachstum innerhalb des bestehenden Kundenstamms, dem margenstarkem Ausbau der Segmente Dienstleistungen und Chemikalien sowie der Integration jüngster Akquisitionen zur Verbesserung der Kapitalrendite. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Umsetzung, wertsteigerndem Wachstum und der Erzielung nachhaltiger Renditen für unsere Aktionäre, so der Firmenchef abschließend.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://demembranes.com/

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.