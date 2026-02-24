IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View gibt Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Board-Mitglied bekannt

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View gibt Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Board-Mitglied bekannt

Vancouver, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt die Ernennung von Richard Klue zum unabhängigen Direktor des Unternehmens bekannt.

Herr Klue verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der globalen Bergbau-, Mineral- und Metallindustrie. Er hatte zahlreiche Führungspositionen inne, in denen er für technische Studien, Projektentwicklung, Betriebsabläufe und technische Dienstleistungen in verschiedenen Jurisdiktionen verantwortlich war.

Zuletzt war Herr Klue als Vice President Technical Services bei der Mayfair Gold Corporation tätig, wo er die Durchführung einer erfolgreichen Vor-Machbarkeitsstudie leitete. Davor war er Vice President Engineering and Studies bei Hudbay Minerals Inc., Vice President Technical Services bei der Copper Mountain Mining Corporation, Regional Director Mining and Metals bei Hatch Ltd. und Senior Vice President bei Tetra Tech Wardrop.

Herr Klue spielte eine wichtige Führungsrolle bei der Übernahme der Copper Mountain Mining Corporation durch Hudbay Minerals Inc., die im Juni 2023 abgeschlossen wurde. Als Vice President Technical Services bei Copper Mountain während der Transaktion und anschließend als Vice President Engineering and Studies bei dem fusionierten Unternehmen trug er zur Umsetzung von jährlichen Effizienzsteigerungen und Synergien in Höhe von etwa 30 Mio. US$ pro Jahr bei, darunter geschätzte Kosteneinsparungen in Höhe von 20 Mio. US$ pro Jahr am Standort Copper Mountain.

Richard Klue bemerkte:

Ich freue mich, in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung dem Board von Hi-View Resources beizutreten. Hi-View hat ein überzeugendes Portfolio an Projekten im Bezirk Toodoggone zusammengestellt, und ich freue mich darauf, meine technische und operative Erfahrung einzubringen, um die disziplinierte Projektentwicklung, die Wertschöpfung und das langfristige Wachstum für die Aktionäre zu unterstützen.

Der Chief Executive Officer von Hi-View, R. Nick Horsley, erklärte: Mit Richard Klue gewinnt unser Board of Directors einen Experten mit umfangreicher operativer Erfahrung. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen wie Hudbay Minerals, Tetra Tech und Hatch - einschließlich seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Minenentwicklung, Betriebsführung, Ingenieurwesen und Metallurgie - ist Richard Klue eine enorme Bereicherung für unser Team. Sein technisches Verständnis und seine strategischen Erkenntnisse werden unser Board erheblich stärken. Wir werden damit weiterhin den Shareholder-Value steigern und unsere Ressourcenprojekte vorantreiben.

Weitere Ankündigungen

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Klue wird das Unternehmen 150.000 Restricted Share Units (RSU) des Unternehmens an Herrn Klue ausgeben.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, bringt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Weitere Projekte im Portfolio umfassen die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak unter aktiven Optionsvereinbarungen verbleiben. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

