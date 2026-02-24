IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures stärkt seine Kerntechnologie und den Schutz seiner Immaterialgüterrechte im Bereich der räumlichen Intelligenz

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures stärkt seine Kerntechnologie und den Schutz seiner Immaterialgüterrechte im Bereich der räumlichen Intelligenz

Highlights

- Das Unternehmen bearbeitet und bewertet derzeit bis zu 10 Patente im Vergleich zu Geschäftsgeheimnisstrategien

- Eigens entwickelte Methoden unterstützen die kontaktlose Überwachung ohne Kameras, Wearables oder Spezial-Hardware

- Neue Fähigkeiten erweitern den kommerziellen Einsatzbereich auf das Gesundheitswesen, die Seniorenpflege sowie Smart-Living-Umgebungen und machen eine umfassende Überwachung aus einem einzigen Ökosystem heraus erschwinglicher

Vancouver, British Columbia - 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) informiert im Folgenden über technische Neuigkeiten zu seiner Plattform für räumliche Intelligenz und über den Rahmen der Immaterialgüterrechte, der zum Schutz der firmenintern entwickelten Verfahren und firmeneigenen Methoden eingerichtet wurde.

Inturai hat im eigenen Unternehmen eine Reihe von Software-Prozessen entwickelt, mit denen vorhandene Wi-Fi- und Hochfrequenzsignale analysiert werden, um daraus Informationen über Bewegung, Anwesenheit und Aktivität in physischen Umgebungen abzuleiten. Diese Prozesse funktionieren ohne Einsatz von Kameras oder dedizierter Sensor-Hardware und sind für den Einsatz mittels standardmäßiger Wi-Fi-Infrastruktur vorgesehen.

Um diese technologischen Fortschritte zu schützen, hat das Unternehmen eine Strategie auf dem Gebiet der Immaterialgüterrechte (IP-Strategie) entwickelt, die sich auf den Schutz der unternehmenseigenen Methoden und der damit verbundenen Technologien in drei definierten Bereichen konzentriert, die den wichtigsten Funktionsebenen der Plattform zugeordnet sind.

Core Sensing und Signal Intelligence

Auf Grundlagenebene hat Inturai firmeneigene Verfahren zur Verarbeitung und Auswertung des Verhaltens drahtloser Signale entwickelt, um räumliches Bewusstsein zu erzeugen. Diese intern entwickelten Verfahren konzentrieren sich auf das Herausfiltern von umweltbezogenen Informationen aus Hochfrequenzdaten und ermöglichen Funktionen wie Bewegungserkennung, Anwesenheitserfassung und Standortbestimmung.

Die geschützten Technologien in diesem Bereich sollen die Signalverarbeitungs- und Auswertungsmethoden absichern, die diese Fähigkeiten ohne zusätzliche Hardware ermöglichen und so eine skalierbare sowie kosteneffiziente Implementierung unterstützen.

Sensing im gesundheitsbezogenen und menschlichen Kontext

Auf Grundlage der Core-Sensing-Ebene hat Inturai firmenintern Verfahren zur Analyse drahtloser Signaldaten entwickelt, um daraus auf den Menschen bezogene Muster abzuleiten. Diese proprietären Methoden ermöglichen eine kontaktlose und nicht-invasive Bewertung allgemeiner Aktivitäten und Verhaltensweisen, die für das Gesundheitswesen, die Seniorenpflege sowie Smart-Living-Umgebungen relevant ist, wie etwa Schlafqualität und Herzfrequenz.

Die geschützten Technologien in dieser Kategorie zielen darauf ab, eine innovative und kostengünstige Dauerüberwachung zu ermöglichen, wobei jedoch auf eine visuelle Datenerfassung verzichtet und die Komplexität in Bezug auf Datenschutz und Vorschriften reduziert wird.

Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Das Unternehmen hat seine firmeneigenen Methoden für den Einsatz in der Verteidigung sowie im Polizei- und Sicherheitsdienst erweitert, wo bisweilen keine bzw. eine nur eingeschränkte Sicht gegeben ist. Intern entwickelte Prozesse in diesem Bereich beziehen sich auf die Ermittlung und Auswertung von Aktivitäten und Bewegungen in sensiblen Räumen mithilfe signalbasierter Sensormethoden und lösen damit Probleme, mit denen diese Berufsgruppen bei der Wahrnehmung außerhalb des Sichtbereichs nach wie vor konfrontiert sind.

Die geschützten Technologien in dieser Kategorie zielen darauf ab, die Anwendung von Methoden der räumlichen Intelligenz im größeren operativen und sicherheitsrelevanten Kontext abzusichern und so die Lageerkennung und den Sicherheitsstatus zu unterstützen, etwa durch Anwesenheitserkennung, Gesundheits- und Aktivitäts-Profiling von Zielpersonen sowie die großflächige Überwachung für Grenz- und Feldeinsätze.

Inturai bemüht sich auch in Zukunft verstärkt um Patentanmeldungen und die damit verbundenen Immaterialgüterrechte, um seine geschützten Technologien abzusichern, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und eine disziplinierte Markteinführung im Gesundheitswesen sowie im Verteidigungs- und Sicherheitssektor zu unterstützen.

Ed Clarke

Chief Executive Officer

Inturai Ventures Corp.

investor@inturai.com

+1 (604) 339-0339

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

+1-604-339-0339

investor@inturai.com

1231 Pacific Blvd, Suite 650

Vancouver B.C.

V6Z 0E2, Kanada

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83126

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83126&tr=1

