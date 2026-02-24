IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata durchschneidet 11,3 m mit 3,58 g/t Gold und erweitert die Ausdehnung von Jons Trend auf dem Goldprojekt Sela Creek in Suriname

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata durchschneidet 11,3 m mit 3,58 g/t Gold und erweitert die Ausdehnung von Jons Trend auf dem Goldprojekt Sela Creek in Suriname

VANCOUVER, British Columbia, 24. Februar 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, weitere Bohrergebnisse von der Zone Jons Trend auf seinem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek) in Suriname bekannt zu geben.

Die Ergebnisse der ersten vier Bohrlöcher des Bohrprogramms 2026 erweitern die bestehende Entdeckung und haben die mineralisierte Ausdehnung von Jons Trend um etwa 20 % vergrößert, wobei die Möglichkeit für eine zusätzliche Erweiterung in alle Richtungen besteht. Die kürzlich bekannt gegebenen Bohrlöcher bestätigen die Erweiterung der hochgradigeren Mineralisierung im nördlichen Teil des Systems und vergrößern die seitliche Ausdehnung der Zone von 250 m auf 300 m.

Höhepunkte

- Erste vier Bohrlöcher 2026, die von Jons Trend gemeldet wurden:

o 32 m mit 1,20 Gramm pro Tonne (g/t) Gold in 26DDH-JT-001 ab 50 m, und

o 8,7 m mit 3,47 g/t Gold in 26DDH-JT-001 ab 126 m

- einschließlich 0,7 m mit 31,37 g/t Gold ab 128,16 m

o 11,3 m mit 3,58 g/t Gold in 26DDH-JT-002 ab 180 m

- einschließlich 0,9 m mit 30,40 g/t Gold ab 181 m

o 17,3 m mit 1,65 g/t Gold in 26DDH-JT-004 ab 39 m

- Seitliche Ausdehnung von Jons Trend um 20 % auf 300 m erhöht

- Hochgradige Mineralisierung entlang der nördlichen Ausdehnung von Jons Trend bestätigt

- Alle hierin gemeldeten Intervalle werden als wahre Mächtigkeit angegeben, was ein besseres Verständnis der Struktur widerspiegelt.

Mit jedem weiteren Bohrloch nimmt Jons Trend an Größe zu - von einer einzelnen Entdeckungszone zu einem umfassenden, strukturell begrenzten Goldsystem mit mehreren Goldzonen, die sowohl Potenzial für großvolumige Tonnagen als auch eigenständige hochgradige Mineralisierungszonen aufweisen, sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. Die bereits zuvor bekannt gegebenen mächtigen Step-out-Bohrungen und die nun bestätigte starke laterale Kontinuität von Jons Trend um 300 m verdeutlichen eine starke seitliche Beständigkeit, während wiederholte hochgradige Intervalle mit über 30 g/t Gold hochgradigere Zonen innerhalb der breiteren mineralisierten Ummantelungen aufzeigen. Es ist zu beachten, dass Jons Trend nur einen kleinen Teil des etwa 14 km langen, dokumentierten Kleinbergbautrends bei Sela Creek darstellt. Mit einem zweiten Bohrgerät am Standort kann das Unternehmen die systematischen Erweiterungsbohrungen bei Jons Trend fortsetzen und gleichzeitig mehrere vorrangige Ziele auf der Konzession erproben, einschließlich Puma, Big Berg und Cambior. Sela Creek zeigt zunehmend die Merkmale eines potenziellen Goldsystems in Distriktgröße auf, bei dem weiterhin erhebliches Explorationspotenzial besteht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83127/MMET_feb24final_de_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Abschnitt A-A zeigt die 300-m-Ausdehnung von Jons Trend sowie die nordöstlichen Bohrlöcher 25DDH-JT-001 bis -004. Der Standort von Abschnitt A-A ist in Abbildung 2 dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83127/MMET_feb24final_de_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Bohrkarte von Jons Trend. Alle Ergebnisse von 2026 werden als wahre Mächtigkeit angegeben. Alle Ergebnisse von 2025 werden als durchschnittene Mächtigkeit angegeben. Informationen zur wahren Mächtigkeit werden, sofern verfügbar, auf der Website des Unternehmens unter diesem Link veröffentlicht.

Bohrungen bei Jons Trend

Die in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Ergebnisse beziehen sich auf eine Reihe von Bohrlöchern entlang der nördlichen Ausdehnung von Jons Trend, die etwa 50 m von zuvor gebohrten Bohrlöchern entfernt sind. Diese Bohrlöcher vergrößern die seitliche Ausdehnung der mineralisierten Zonen von 250 m auf 300 m und durchschneiden mehrere hochgradige Zonen innerhalb breiterer mineralisierter Ummantelungen.

Zwei bemerkenswerte hochgradige Abschnitte wurden in separaten Bohrlöchern durchschnitten:

- 8,7 m mit 3,47 g/t Au in 26DDH-JT-001 ab 126 m

- 11,3 m mit 3,58 g/t Au in 26DDH-JT-002 ab 180 m

Diese Abschnitte bestätigen die Beständigkeit der hochgradigeren Mineralisierung über die gesamte erweiterte Mächtigkeit des Ziels und verdeutlichen, dass Jons Trend in Richtung Norden nach wie vor offen ist. Jons Trend ist auch in der Tiefe und entlang des Streichens offen.

Längere Mineralisierungsintervalle sind durch eine umfassende Verkieselung und Sulfidmineralisierung innerhalb der Abschnitte der Scherzone gekennzeichnet. Die bemerkenswerten breiten Zonen beinhalten:

- 32,0 m mit 1,20 g/t Au in 26DDH-JT-001 ab 50 m

- 17,3 m mit 1,65 g/t Au in 26DDH-JT-004 ab 39 m

Kürzere, hochgradige Intervalle stehen mit Quarz-Chlorit-Pyrit-Pyrrhotit-Dehnungserzgängen innerhalb des breiteren Scherungssystems in Zusammenhang. Diese Erzgänge kommen innerhalb eines stark alterierten Pakets vor, das von Siliziumdioxid, Chlorit, weißem Glimmer und einer lokalen Biotitalteration mit untergeordnetem Titanit geprägt ist. Die Goldmineralisierung geht für gewöhnlich mit Chlorit-, Pyrit- und Pyrrhotitdisseminierungen einher, die an lokal boudinierte Quarzerzgänge angrenzen und entlang dieser konzentriert sind.

Jons Trend befindet sich in stark gefaltetem metasedimentärem Gestein, das im oberen Grünschiefer- bis zur unteren Amphibolitfazies metamorph überprägt wurde. Die Faltenachsen folgen einer starken Nordost-Südwest-Ausrichtung. Zwei Ausrichtungen goldhaltiger Scherzonen durchschneiden das gefaltete Paket - eine faltenparallel und die andere leicht schräg - und bilden strukturelle Fallen für die Mineralisierung.

Tabelle 1. Konsolidierte Ergebnisse der Bohrlöcher 26DDH-JT-001 bis 26DDH-JT-004. Die Meldegrenzen liegen bei mindestens 3 m > 0,5 g/t Au oder 2 m > 1 g/t Au. Alle Ergebnisse über 0,5 g/t Au sind auf der Website von Miata unter diesem Link zu finden.

Loch-Nr. Von (m) Bis (m) Wahre Mächtigkeit Au (g/t) Ziel

(m)

26DDH-JT-001 50 87 32,0 1,20 Jons Trend

einschließlich 52,3 55,93 3,1 1,71

einschließlich 58,44 61 2,2 1,99

einschließlich 63 73 8,7 2,47

und 126 136 8,7 3,47

einschließlich 128,16 129 0,7 31,37

26DDH-JT-002 101,53 108 5,3 0,76 Jons Trend

und 125 128,9 3,7 0,58

und 180 192 11,3 3,58

einschließlich 180 185 4,7 7,86

einschließlich 181 182 0,9 30,40

26DDH-JT-003 58 59 0,9 0,50 Jons Trend

26DDH-JT-004 22,5 27 4,1 0,53 Jons Trend

und 39 59 17,3 1,65

einschließlich 40,5 50 8,2 1,99

einschließlich 53 59 5,2 1,78

und 64 71 6,1 1,36

einschließlich 64 66 1,7 3,38

Tabelle 2. Bohransatzpunkt für 26DDH-JT-001 bis 26DDH-JT-004. Beachten Sie die Koordinatenprojektion in WGS84_UTM Zone 21N.

Loch-Nr. Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut Neigung Länge (m)

26DDH-JT-001 754,865 418,305 127 347 -69,3 168,0

26DDH-JT-002 754,907 418,277 111 345 -60,0 201,0

26DDH-JT-003 754,781 418,354 131 345 -70,0 104,8

26DDH-JT-004 754,832 418,335 134 350 -68,0 168,3

Alle Bohrergebnisse sind über diesen Link verfügbar.

QA/QC-Erklärung

Die Proben wurden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer sachverständigen Person (QP) im Sinne gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipiert, antizipierte, erwartete, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83127

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83127&tr=1

