IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash erweitert Landposition um 20 % mit neuer Explorationsgenehmigung für sein Banio-Kaliprojekt

24. Februar 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es die Explorationslizenz Haute Banio erhalten hat, die an die Kernexplorationslizenz Mayumba des Unternehmens im Süden Gabuns angrenzt. Die Explorationslizenz Haute Banio umfasst eine Fläche von 261,39 km2 und grenzt an die Explorationslizenz Mayumba an. Sie schließt die Lücke zwischen der Explorationslizenz Mayumba und dem Meer im Norden sowie der Grenze zur Republik Kongo (ROC) im Süden. Ein Teil der Explorationslizenz Haute Banio umfasst Küstengebiete.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: Wir freuen uns sehr über den Erwerb einer zusätzlichen Explorationslizenz für unser Banio-Kaliprojekt, das ein großes Potenzial zur Erweiterung unserer derzeitigen Ressourcenbasis bietet, da wir unsere Explorationslizenzfläche auf fast 1.500 Quadratkilometer vergrößert haben. Das neue Lizenzgebiet ist für die Entwicklungspläne des Unternehmens von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen nun über alle westlichen Küstengebiete verfügt. Die Erteilung einer zusätzlichen Konzession ist ein weiterer Beweis für die anhaltende solide Unterstützung der gabunischen Regierung für Millennial Potash und eine Anerkennung der enormen Fortschritte, die bisher bei dem Projekt erzielt wurden. Die für das zweite Halbjahr 2026 geplanten Bohrungen sollen die westliche Ausdehnung der bisher in Banio identifizierten mächtigen Kalimineralisierung untersuchen. Die neue Explorationsgenehmigung für Haute Banio verschafft uns uneingeschränkten Zugang zum Meer für alle Entwicklungsvorhaben, die sich aus unserer laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie ergeben könnten, sowie zu einer alten Zufahrtsstraße, die vom Projektgebiet zum lokalen Flughafen und zur Stadt Mayumba führt. Die kürzlich abgeschlossene Finanzierung durch das Unternehmen gibt uns nun die Möglichkeit, die Ressourcenbasis in Banio zu erweitern und zusätzliche potenzielle Produktionsoptionen zu evaluieren.

Die Explorationslizenz Haute Banio befindet sich westlich der Haupt-Explorationslizenz Mayumba und erweitert Millennials Landposition im Norden bis zum Meer und im Süden bis zur Grenze zur Republik Kongo (siehe Abb. 1). Die Explorationslizenz ist drei Jahre lang gültig und kann anschließend um zwei weitere Zeiträume von jeweils drei Jahren verlängert werden. Das Unternehmen hat sich zu einem umfassenden Explorationsprogramm verpflichtet, das geologische und geophysikalische Untersuchungen, die Neuinterpretation seismischer Daten, Bohrungen, eine Ressourcenschätzung sowie einen Umwelt- und Sozialmanagementplan umfasst.

Die neue Genehmigung ist für das Unternehmen von strategischer Bedeutung, da sie die potenzielle westliche Erweiterung des aktuellen Ressourcengebiets Mayumba Mineral Resource Estimate umfasst (siehe MLP-Pressemitteilung, Abb. 2 vom 17. November 2025). Die Explorationsgenehmigung für Haute Banio umfasst auch potenziell wichtige Infrastrukturrouten, die zur Entwicklung des Banio-Kaliprojekts beitragen werden, vor allem eine Küstenstraße, die etwa 40 km nördlich bis zur Stadt Mayumba verläuft, sowie den Zugang zum Meer. Bohrungen westlich von BA-001 und BA-003 auf der neuen Konzession sind für das zweite Halbjahr 2026 geplant und werden mit zusätzlichen Daten aus der Explorationskonzession Mayumba kombiniert, um eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für beide Konzessionen zu erstellen. Das Unternehmen verfügt nun über ein Explorationsgebiet von etwa 1.500 Quadratkilometern, das die potenziellen kaliumhaltigen Einheiten in Gabun vollständig abdeckt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83130/240226_DE_Millennial.001.jpeg

Abb. 1 Umriss der Konzession Haute Banio in Grau, angrenzend an die Konzession Mayumba

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), Direktor des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe voraussichtlich, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen oder geplant, prognostizieren, beabsichtigen, könnte, planen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Abbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen lokaler Gemeinden oder indigener Gemeinschaften, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen in Gabun oder anderen Rechtsordnungen, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken können, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kaliumkarbonat oder kaliumkarbonatbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Rechtsordnungen sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung seines Geschäfts und des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts können durch wirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund einer Pandemie oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Mittel für das Banio-Kaliumkarbonat-Projekt zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen, ökologischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

