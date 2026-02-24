IRW-News: OR Royalties Inc.: OR Royalties gibt Erwerb zusätzlicher Royalties auf Spring Valley in Nevada bekannt

IRW-PRESS: OR Royalties Inc.: OR Royalties gibt Erwerb zusätzlicher Royalties auf Spring Valley in Nevada bekannt

Montréal, 24. Februar 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Terraco Gold Corp. (Terraco) abgeschlossen hat, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sailfish Royalty Corp., die indirekt Net-Smelter-Return-Royalties (die NSR-Royalties) besitzt, die größtenteils aus Royalties für das Goldprojekt Spring Valley (Spring Valley oder das Projekt) von Solidus Resources LLC (Solidus) in Pershing County, Nevada, USA, bestehen. OR Royalties erwirbt Terraco und die NSR-Royalties für einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 168 Millionen Dollar (die Transaktion). Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

OR Royalties erwirbt die folgenden NSR-Royalties, von denen drei Spring Valley abdecken (siehe Abbildung 1 unten):

· Eine effektive NSR-Royalty Zur Klarstellung: Die von OR Royalties erworbene NSR-Royalty von bis zu 3,0 % ist Teil einer Gesamt-NSR-Royalty von 6,0 % über 700 USD pro Unze Gold (/oz Au), wobei die anderen 3,0 % bereits im Besitz von OR Royalties sind. Die gestaffelte NSR-Royalty ist für die ersten 500.000 Unzen Gold, die aus der kommerziellen Produktion im Claim-Block Schmidt gewonnen werden, nicht zu entrichten.

in Höhe von 3,0 % auf den Claim-Block Schmidt (Schmidt-Claims), der den Großteil der Fläche umfasst, die in Solidus' geplantem Tagebau in Spring Valley enthalten ist (Royalty in Abbildung 1 mit 6 % pro forma angegeben);

· Eine NSR-Royalty in Höhe von 1,0 % auf einen Teil des geplanten Tagebaus in Spring Valley (die zusätzlichen Royalty-Gebiete) (Royalty in Abbildung 1 mit 4 % pro forma angegeben);

· Eine NSR-Royalty in Höhe von 0,5 % auf einen Teil des geplanten Tagebaus in Spring Valley (das Perimeter-Royalty-Gebiet) (die Royalty ist in Abbildung 1 mit 1 % pro forma angegeben); und

· Eine NSR-Royalty in Höhe von 2,0 % für die Liegenschaft Moonlight, die an Spring Valley angrenzt und sich im Besitz von Waterton Gold Corp., einer Tochtergesellschaft von Waterton Gold LP (Waterton Gold), befindet (die Royalty ist in Abbildung 1 mit 2-3 % pro forma angegeben).

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

· Tier-1-Bergjurisdiktion: Alle im Rahmen der Transaktion erworbenen NSR-Royalties beziehen sich auf Projekte in Nevada, das in der im Jahr 2024 vom Fraser Institute durchgeführten jährlichen Umfrage unter Bergbauunternehmen https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2024

weltweit auf Platz 4 der Bergbaujurisdiktionen rangiert. Die Vereinigten Staaten werden von OR Royalties neben Kanada und Australien als Tier-1-Bergbaujurisdiktion definiert.

· Hinzunahme ergänzender Royalty-Assets zu einem bekannten Projekt, das nun in die Bauphase eintritt: Die erworbenen NSR-Royalties ergänzen diejenigen, die OR Royalties bereits in Spring Valley besitzt. Nach Abschluss der Transaktion wird OR Royalties insgesamt folgende Royalties besitzen: eine NSR-Royalty von 6,0 % für die Schmidt-Claims, eine NSR-Royalty von 4,0 % für die zusätzlichen Royalty-Gebiete und eine NSR-Royalty von 1,0 % für das Perimeter-Royalty-Gebiet.

· Ergänzung des branchenführenden 5-Jahres-Wachstumsprofils für Goldäquivalentunzen (GEO Eine Definition von GEOs finden Sie im Lagebericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

): Die Transaktion, deren Kernstück die NSR-Royalties für Solidus' Spring Valley bilden, wird voraussichtlich zu einem Anstieg der GEOs um über 100.000 bis 150.000 GEOs gegenüber dem kürzlich von OR Royalties veröffentlichten 5-Jahres-Ausblick bis 2030 von 120.000 bis 135.000 GEOs führen. Spring Valley ist baureif und Solidus rechnet mit der ersten Goldproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 20281 ;

· Beibehaltung des Fokus auf Edelmetalle: Die im Rahmen der Transaktion erworbenen NSR-Royalties umfassen ausschließlich Goldvorkommen, wodurch OR Royalties ein zusätzliches Engagement im Edelmetallbereich erhält.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83135/07-2026FEBRUARY_24_EN_Project_Neptune_FINAL_DE.001.jpeg

Abbildung 1 - OR Royalties aktualisierter Pro-forma-Umfang der Royalties in Spring Valley nach Abschluss der Transaktion https://sailfishroyalty.com/index.php/projects/spring-valley-royalties/;

https://s203.q4cdn.com/976005377/files/doc_financials/2025/q3/Q3-25-Conference-call-slides-final.pdf;

Die von OR erworbenen Anteile an der Moonlight-Liegenschaft (in Abbildung 1 mit 2-3 % und 2 % angegeben) bestehen aus einer NSR-Gebühr von 2 % auf die Claims und einer NSR-Gebühr von bis zu 2 % auf die Pachtgrundstücke, die zum Zeitpunkt der Gründung im Besitz einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Terraco waren (anteilig nach Eigentumsverhältnissen). Diese Beteiligung kommt zu der bereits bestehenden 1%igen NSR von OR an den Claims und einigen anderen Beteiligungen innerhalb des identifizierten Gebiets hinzu.

Projekt Spring Valley

Solidus Resources steht kurz davor, Spring Valley im Pershing County, Nevada, USA, durch die Bauphase und schließlich bis zum Betriebsbeginn voranzubringen. Solidus ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Waterton Gold, einem privaten Bergbauunternehmen. Seit der Konsolidierung der 100-prozentigen Eigentumsrechte an Spring Valley im Jahr 2015 hat Solidus das Projekt durch umfangreiche technische Arbeitsprogramme, darunter Bohrungen, metallurgische Testarbeiten, hydrologische Studien und geotechnische Analysen sowie eine im Jahr 2025 abgeschlossene Machbarkeitsstudie, erheblich risikoreduziert. Nachdem alle wichtigen Bundesgenehmigungen vorliegen, tritt Spring Valley nun in die Bauphase ein, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur ersten Goldproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2028 darstellt. Damit ist Spring Valley Nevadas nächste große, kostengünstige Goldmine mit Haufenlaugung.

Highlights des Projekts:

· Großes Goldprojekt mit Haufenlaugung und Mineralreserven von 3,88 Millionen Unzen Gold (Au) (306,9 Millionen Short Tons mit einem Gehalt von 0,013 Feinunzen pro Short Ton) (die Mineralreservenschätzung wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards von 2014 erstellt und ist in den Grubenentwürfen enthalten, wobei nur angedeutete Mineralressourcen und ein Goldpreis von 1.800 USD/Unze berücksichtigt wurden);

· Goldgewinnung aus Fördererz: 79 % für Oxidmaterial; 70 % für Übergangsmaterial; 56 % für Sulfidmaterial. Goldgewinnungsrate bei Zerkleinerung: 88 % für Oxidmaterial; 80 % für Übergangsmaterial; 74 % für Sulfidmaterial;

· Durchschnittliche Produktion über eine Lebensdauer der Mine von mehr als 10 Jahren von über 300.000 Unzen (koz) Au pro Jahr, mit einem Durchschnitt von 348 koz Au pro Jahr in den ersten fünf Jahren;

· Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) über die gesamte Lebensdauer der Mine von ca. 1.103 USD/Unze Au; und

· Vollständig genehmigt: positive Entscheidung der US-Behörde BLM am 15. Juli 2025 bekannt gegeben.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: Die Konsolidierung unserer Royalty-Anteile an Spring Valley, einem vollständig genehmigten Goldprojekt mit mehreren Millionen Unzen in Nevada, ist für OR Royalties ein Schritt, von dem wir fest überzeugt sind. Diese Akquisition stärkt unser branchenführendes Wachstumsprofil durch die Hinzufügung einer bedeutenden, langlebigen Goldproduktion ab 2028 (mit GEOs für OR Royalties bereits ab 2029) und bestätigt erneut unsere Strategie, erstklassige Projekte in den weltweit besten Bergbaujurisdiktionen zu erwerben.

Quellen für technische Informationen:

https://solidus-resources.com/spring-valley-project/technical-report/

https://solidus-resources.com/solidus-resources-llc-announces-positive-feasibility-study-results-for-its-spring-valley-gold-project-in-nevada/

https://s203.q4cdn.com/976005377/files/doc_financials/2025/q3/Q3-25-Conference-call-slides-final.pdf

https://www.wheatonpm.com/news/news-details/2025/Wheaton-Precious-Metals-Announces-the-Acquisition-of-a-Gold-Stream-on-the-Spring-Valley-Project-Located-in-Nevada/default.aspx

https://sailfishroyalty.com/index.php/projects/spring-valley-royalties/

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaujurisdiktionen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Projekt auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Royalties, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5%ige Net-Smelter-Return-Royalty auf den Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die Erfüllung aller Voraussetzungen für den rechtzeitigen Abschluss der Transaktion, Prognosen hinsichtlich der Aussichten und Lieferungen von GEO und die Tatsache, dass die Produktion auf dem Goldprojekt Spring Valley das Wachstumsprofil des Unternehmens rechtzeitig verbessern wird, dass der Bau, die Erschließung und die Inbetriebnahme des Goldprojekts Spring Valley sowie der erwartete Zeitplan und das erwartete Produktionsvolumen rechtzeitig erreicht werden und dass die Betreiber der Liegenschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, Entwicklungs- und Wachstumskatalysatoren erzielen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Royalty, einen Stream oder andere Beteiligungen (zusammenfassend als Beteiligung bezeichnet) hält; Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Liegenschaften, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, den Bau, die Aufnahme der Produktion, die Hochlaufphase (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitplan von den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen in der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Royalties, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Assets oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der laufenden Erträge und Assets von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) die Fortführung des Betriebs der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von zugrunde liegenden Liegenschaften, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

