KI grillt Software | leichte Erholung | Spannung im Markt | AMD stark
US-Futures liegen am Dienstag leicht im Plus: Dow +0,3%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq 100 +0,4% – nach dem kräftigen Abverkauf zum Wochenstart.
Treiber ist AMD: +11% vorbörslich nach einem Mehrjahresdeal mit Meta, der bis zu 6 Gigawatt GPU-Kapazität für KI-Rechenzentren plus einen erfolgsabhängigen Warrant über bis zu 160 Mio. Aktien umfasst.
Am Montag hatten KI-Disruptionsängste, Trumps Zoll-Drohung (10% global bereits in Kraft, 15% im Gespräch) und Iran-Spannungen die Indizes gedrückt; der Dow verlor über 800 Punkte, IBM -13%.
Im Fokus bleibt heute ein Anthropic-Event: Anleger wollen vor neuen KI-Produktnews „nicht zu clever“ positioniert sein – daher zuletzt Druck auf Software- und Cybersecurity-Werte.
00:00 Intro
00:09 Überblick
01:15 Housing | Anthropic Event | Sell-off
03:07 Meldungen: AMD Deal mit Meta | OpenAI
06:17 KI: grillt Software | gefährdet Arbeitsplätze & Konsum
09:49 Meldung: Antropic, IBM & Cobol
11:34 Fed: Kerninflation reicht nicht für Zinssenkungen
13:37 China: Zölle | Europa: Autozulassungen | Japan: Zinsen
17:46 Meldung: Stripe Aktienverkauf
20:25 Home Depot | Novo Nordisk | Constallation Brands u.m.
23:05 Analysten: Salesforce | Zscaler | Blue Owl | Domino’s u.v.m.
25:59 Energie: Ausblick Technologieentwicklung
27:35 Zusammenfassung
28:01 Wochenausblick | Heute keine Closing Bell
