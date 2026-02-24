KI grillt Software | leichte Erholung | Spannung im Markt | AMD stark

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



US-Futures liegen am Dienstag leicht im Plus: Dow +0,3%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq 100 +0,4% – nach dem kräftigen Abverkauf zum Wochenstart.

Treiber ist AMD: +11% vorbörslich nach einem Mehrjahresdeal mit Meta, der bis zu 6 Gigawatt GPU-Kapazität für KI-Rechenzentren plus einen erfolgsabhängigen Warrant über bis zu 160 Mio. Aktien umfasst.

Am Montag hatten KI-Disruptionsängste, Trumps Zoll-Drohung (10% global bereits in Kraft, 15% im Gespräch) und Iran-Spannungen die Indizes gedrückt; der Dow verlor über 800 Punkte, IBM -13%.

Im Fokus bleibt heute ein Anthropic-Event: Anleger wollen vor neuen KI-Produktnews „nicht zu clever“ positioniert sein – daher zuletzt Druck auf Software- und Cybersecurity-Werte.



00:00 Intro

00:09 Überblick

01:15 Housing | Anthropic Event | Sell-off

03:07 Meldungen: AMD Deal mit Meta | OpenAI

06:17 KI: grillt Software | gefährdet Arbeitsplätze & Konsum

09:49 Meldung: Antropic, IBM & Cobol

11:34 Fed: Kerninflation reicht nicht für Zinssenkungen

13:37 China: Zölle | Europa: Autozulassungen | Japan: Zinsen

17:46 Meldung: Stripe Aktienverkauf

20:25 Home Depot | Novo Nordisk | Constallation Brands u.m.

23:05 Analysten: Salesforce | Zscaler | Blue Owl | Domino’s u.v.m.

25:59 Energie: Ausblick Technologieentwicklung

27:35 Zusammenfassung

28:01 Wochenausblick | Heute keine Closing Bell



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung