Koalition einig über Reform von Heizungsgesetz
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich auf Eckpunkte für eine Reform des Heizungsgesetzes geeinigt. Das geht aus einer Einladung zu einem gemeinsamen Auftritt der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD hervor./hoe/DP/jha
