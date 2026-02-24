Live zur Nasdaq-Eröffnung: Support gekauft, +100 Punkte mitgenommen (Step-by-step)

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Nach zwei Wochen Pause bin ich, Heiko Behrendt, wieder back on track – und nehme euch direkt live mit in die Nasdaq-Eröffnung. Wir starten mit dem Blick auf den Tageschart: klare Trading-Range, unten ein sauberer Unterstützungsbereich aus mehreren Tagestiefs. Genau dort wird’s spannend, denn in einer Range geht’s weniger um „Trend“ und mehr um Reaktionen an entscheidenden Levels.

Im Livetrading seht ihr dann den Ablauf im Detail: Erst der Abverkauf in den Support, dann die entscheidende Beobachtung im M1/M5. Ich warte bewusst auf das Zeichen des Marktes (Umkehr/Initiative Buying), statt blind ins fallende Messer zu greifen oder den „schnellen Short“ zu erzwingen. Als die 5-Minuten-Kerze dreht und der Markt nach oben schnippt, kommt der Long – mit engem Risiko-Setup, Break-even-Management und Teilgewinn-Logik.

Am Ende stehen über 100 Punkte auf dem Tacho: Teilverkäufe, Stop nachziehen und optionales Aufstocken nur mit bereits verdientem „Hausgeld“. Genau darum geht’s: Plan + Struktur + Timing – und nicht vom M1 „einlullen“ lassen.

Ab morgen live interaktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



