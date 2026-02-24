Merics-Direktor: Merz-Reise nach China ist Suche nach neuer Normalität

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠24. Feb (Reuters) - Wegen der belasteten Wirtschaftsbeziehungen hofft Merics-Direktor Mikko Huotari, dass Bundeskanzler Friedrich Merz bei seiner China-Reise eine Grundlage für die künftige Zusammenarbeit legen kann.

"In den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen knirscht es gewaltig", sagte der Chef der China-Denkfabrik in einem am Donnerstag veröffentlichten Reuters-TV-Interview. Ein Erfolg wäre es, wenn eine "gewisse neue Normalität" im Verhältnis mit der Volksrepublik hergestellt und die Basis für eine Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren geschaffen werden könnte. Der ‌erste direkte Kontakt zwischen Merz, Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang sei extrem wichtig. Der Kanzler solle sich auch nicht von erwartbarer US-Kritik an der Reise beeindrucken lassen.

"Die Wirtschafts-, die Geschäftsaussichten für deutsche Unternehmen in China haben sich für einen ⁠großen Teil der Unternehmen ⁠verschlechtert", führte Huotari aus. Die deutschen Exporte nach China seien dramatisch eingebrochen. "Das Handelsbilanz-Ungleichgewicht hat ein Ausmaß erreicht, was erschreckend ist." Andererseits sei der chinesische Markt für Unternehmen eben attraktiv. "Das wird er auch weiterhin sein." Dieses Auseinanderlaufen der Interessen des Industriestandorts Deutschland und der Unternehmen in China sei ein Problem. Dazu komme seit vergangenem Sommer die große Frage der Verfügbarkeit von kritischen Rohstoffen, Vorprodukten oder Halbleitern aus China. Viele Unternehmen machten sich hinter den Kulissen große Sorgen, ob sie in Zukunft noch das bekämen, was sie bräuchten. Deshalb sei der Abbau ‌von Abhängigkeit wichtig.

Merz reist kommende Woche mit einer größeren Wirtschaftsdelegation nach China. Er ‌hatte bewusst zuerst Indien besucht. Mit dem Land hat die EU auch ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Vor Merz waren etwa der britische Premierminister Keir Starmer und der kanadische Ministerpräsident Mark Carney in China - auch als Antwort auf die Zollerhöhungen durch US-Präsident Donald Trump.

WENIG HOFFNUNG AUF AUSSENPOLITISCHE KORREKTUREN PEKINGS

Die Europäer hätten ⁠unterschiedliche Ansätze im Umgang mit China, erläuterte der Merics-Chef. In Paris werde etwa über 30-prozentige Strafzölle nachgedacht oder den Versuch, eine Aufwertung der ‌chinesischen Währung herbeizuführen. In Brüssel werde über mehr Cybersicherheit von den ⁠kritischen Infrastrukturen, insbesondere im IT-Bereich, gesprochen. Hier plädierte Huotari für "eine gewisse Härte", um eigene langfristige nationale Sicherheitsinteressen zu wahren. Er forderte außerdem, die chinesischen Billiganbieter Shein und Temu zu regulieren. Die Flut von Kleinstpaketen aus China überlaste die Zollbehörden und sei auch ein Wettbewerbsproblem für kleine Mittelständler in Deutschland. "Da sollten wir unbedingt klare Kante zeigen." Die EU-Kommission plant, gegen die ‌weitgehend unkontrollierten Massenimporte von Billigprodukten aus China vorzugehen.

Wenig Hoffnung hegt Huotari, dass ⁠der Kanzler Präsident Xi Jinping etwa zu einem Umdenken ⁠bei der Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg bewegen kann. "Die Positionen sind festgefahren", sagte der Merics-Direktor auch mit Hinweis auf die Äußerungen von Außenminister Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sicherlich könne man über "kleinere Details" sprechen. "Aber in der Sache wird sich die Position Chinas keinesfalls verschieben." Die Führung in Peking betont, dass sie eine friedliche Lösung wolle. Westliche Staaten werfen China aber vor, nicht nur Russlands Staatskassen durch den Kauf von Öl und Gas zu füllen. Chinesische Firmen lieferten Russland zudem Produkte, die für die direkte Kriegsführung gebraucht werden. Peking bestreitet dies.

Auf die Frage, wie der Kanzler die erhöhten Spannungen um Taiwan ansprechen könnte, sagte Huotari: "Ich glaube, der Kanzler sollte das tun, was andere Kanzler vor ihm versucht haben: Nämlich klarzumachen, dass eine gewaltsame Veränderung in der Taiwanstraße dazu führen würde, ⁠dass sich auch im bilateralen Verhältnis zwischen der Volksrepublik und Deutschland wirklich dramatische Verschlechterungen einstellen würden." Taiwan wird von China als abtrünnige Provinz angesehen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)