MTU Aero Engines lässt Aktionäre an Rekordgewinn teilhaben

München, 24. Feb (Reuters) - Der ⁠Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat im abgelaufenen Jahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet und lässt seine Aktionäre daran teilhaben.

Der bereinigte Umsatz stieg um 16 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sogar um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der Airbus- und Boeing -Zulieferer am ‌Dienstag mitteilte. Daraus ergibt sich eine operative Umsatzrendite von 15,5 (2024: 14,0) Prozent. Unter dem Strich erwirtschaftete MTU ebenfalls einen Rekordgewinn von 1,03 (0,64) Milliarden Euro.

"Wir haben die Marktchancen 2025 optimal ⁠genutzt und unseren ⁠Erfolgskurs trotz der anhaltenden Herausforderungen fortgesetzt", sagte der neue Vorstandschef Johannes Bussmann, der im September den zu Airbus gewechselten Lars Wagner abgelöst hatte. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,60 (2,20) Euro je Aktie erhalten. Das sei ein Schritt auf dem Weg zu einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent, die MTU wegen des aufwendigen Rückrufs von Getriebefan-Triebwerken ausgesetzt hatte, sagte Finanzvorständin Katja Garcia Vila.

MTU ‌erfüllte damit nicht nur die eigenen, erst im Herbst ‌erhöhten Ziele, sondern auch die Analystenerwartungen. Dennoch gab die im Leitindex Dax notierte MTU-Aktie im frühen Handel leicht nach. Das Papier hatte in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 400 Euro geknackt.

Im laufenden ⁠Jahr will MTU auf Wachstumskurs bleiben: Ziel ist ein Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro ‌und ein bereinigtes Ebit von 1,35 bis 1,45 ⁠Milliarden Euro. Basis dafür ist ein Euro-Kurs von 1,20 Dollar. 2026 werde das Geschäft mit neuen Triebwerken für Verkehrsflugzeuge mit 15 bis 19 Prozent am stärksten wachsen, hieß es in der Mitteilung.

Die Rückrufaktion für Getriebefan-Triebwerke des Partners Pratt & Whitney, die vor allem ‌im Airbus A320neo zum Einsatz kommen, hatte im ⁠vergangenen Jahr den Umsatz in der Instandhaltungs-Sparte ⁠um 18 Prozent nach oben getrieben. Rund 40 Prozent machte allein der Rückruf aus, der Ende dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte Pratt & Whitney ungewöhnlich scharf kritisiert und dem US-Konzern vorgeworfen, den Bau neuer Triebwerke zugunsten des lukrativen Wartungsgeschäfts zu vernachlässigen.

"Die langfristigen Wachstumsaussichten für unsere Branche sind positiv, und wir sehen uns hervorragend positioniert, davon zu profitieren", sagte Bussmann. Bis 2030 will MTU den Umsatz wie geplant auf 13 bis 14 Milliarden Euro schrauben, bei einer bereinigten Ebit-Marge von 14,5 bis 15,5 Prozent. Zum Jahresende hatte der ⁠Triebwerksbauer Aufträge für 29,5 Milliarden Euro in den Büchern.

