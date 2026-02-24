Nasdaq-100® im Chart-Check: Diese Marken sind jetzt wichtig! - HSBC DailyTrading TV 10.02.2026

Am amerikanischen Aktienmarkt waren in jüngster Vergangenheit große Schwankungen in diversen Einzeltiteln zu beobachten. Auf Indexebene war jedoch keine klare Tendenz zu erkennen, seit Wochen und Monaten befindet sich der #Nasdaq-100 Index® in einer Seitwärtphase. Wie die aktuelle Situation im Index #charttechnisch zu bewerten ist und welche Perspektiven abgeleitet werden können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe "Nasdaq-100® im Chart-Check: Diese Marken sind jetzt wichtig!" unseres wöchentlichen Formats "Daily Trading TV" von und mit Jörg Scherer, Leiter #Technische Analyse HSBC Deutschland.



► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD

► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE

► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1