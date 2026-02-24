W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Nasdaq-100® im Chart-Check: Diese Marken sind jetzt wichtig! - HSBC DailyTrading TV 10.02.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Am amerikanischen Aktienmarkt waren in jüngster Vergangenheit große Schwankungen in diversen Einzeltiteln zu beobachten. Auf Indexebene war jedoch keine klare Tendenz zu erkennen, seit Wochen und Monaten befindet sich der #Nasdaq-100 Index® in einer Seitwärtphase. Wie die aktuelle Situation im Index #charttechnisch zu bewerten ist und welche Perspektiven abgeleitet werden können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe "Nasdaq-100® im Chart-Check: Diese Marken sind jetzt wichtig!" unseres wöchentlichen Formats "Daily Trading TV" von und mit Jörg Scherer, Leiter #Technische Analyse HSBC Deutschland.

► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
HSBC
NASDAQ
HSBC ADR

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 24.02.2026
Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Testheute, 12:01 Uhr · onvista
Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Test
Deutliches Minus
Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittelgestern, 11:55 Uhr · dpa-AFX
Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittel
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Alle Premium-News