Nasdaq-100 Index® - Diese Leitplanken solltet Ihr kennen!
HSBC · Uhr
Diese Leitplanken solltet Ihr kennen!
In den letzten Monaten kam es bei diversen Einzelwerten aus dem Nasdaq-100® zu zum Teil kräftigen Kursausschlägen. Jede Menge Volatilität, um am Ende auf Indexebene lediglich auf der Stelle zu treten. Schließlich notiert das US-Technologiebarometer auf dem Stand von Ende September. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo stehen zudem drei Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern zu Buche. Charttechnisch vollzieht der Nasdaq-100® derzeit eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Doppeltop auf der einen und einem gesunden Kräftesammeln auf der anderen Seite. Um das Negativszenario abzuwenden, gilt es in Zukunft, die Kernhaltezone bei rund 24.000 Punkten nicht zu verletzen. Auf diesem Niveau verläuft inzwischen auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.009 Punkten). Entsprechend bietet sich diese Zone als strategische Absicherung auf der Unterseite an. Ein wirkliches Ende der aktuellen Seitwärtsphase legt dagegen erst ein Spurt über die jüngsten Rekordstände bei 26.165/26.182 Punkten nahe. Im Ausbruchsfall ergibt sich ein Anschluss- bzw. Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten – je nach Ausbruchsrichtung!
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
In den letzten Monaten kam es bei diversen Einzelwerten aus dem Nasdaq-100® zu zum Teil kräftigen Kursausschlägen. Jede Menge Volatilität, um am Ende auf Indexebene lediglich auf der Stelle zu treten. Schließlich notiert das US-Technologiebarometer auf dem Stand von Ende September. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo stehen zudem drei Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern zu Buche. Charttechnisch vollzieht der Nasdaq-100® derzeit eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Doppeltop auf der einen und einem gesunden Kräftesammeln auf der anderen Seite. Um das Negativszenario abzuwenden, gilt es in Zukunft, die Kernhaltezone bei rund 24.000 Punkten nicht zu verletzen. Auf diesem Niveau verläuft inzwischen auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.009 Punkten). Entsprechend bietet sich diese Zone als strategische Absicherung auf der Unterseite an. Ein wirkliches Ende der aktuellen Seitwärtsphase legt dagegen erst ein Spurt über die jüngsten Rekordstände bei 26.165/26.182 Punkten nahe. Im Ausbruchsfall ergibt sich ein Anschluss- bzw. Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten – je nach Ausbruchsrichtung!
Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Deutliches MinusKursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittelgestern, 11:55 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klare Verluste - KI-Ängste und Zölle belastengestern, 22:41 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista