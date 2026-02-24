Nasdaq-100 Index® - Diese Leitplanken solltet Ihr kennen!

In den letzten Monaten kam es bei diversen Einzelwerten aus dem Nasdaq-100® zu zum Teil kräftigen Kursausschlägen. Jede Menge Volatilität, um am Ende auf Indexebene lediglich auf der Stelle zu treten. Schließlich notiert das US-Technologiebarometer auf dem Stand von Ende September. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo stehen zudem drei Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern zu Buche. Charttechnisch vollzieht der Nasdaq-100® derzeit eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Doppeltop auf der einen und einem gesunden Kräftesammeln auf der anderen Seite. Um das Negativszenario abzuwenden, gilt es in Zukunft, die Kernhaltezone bei rund 24.000 Punkten nicht zu verletzen. Auf diesem Niveau verläuft inzwischen auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.009 Punkten). Entsprechend bietet sich diese Zone als strategische Absicherung auf der Unterseite an. Ein wirkliches Ende der aktuellen Seitwärtsphase legt dagegen erst ein Spurt über die jüngsten Rekordstände bei 26.165/26.182 Punkten nahe. Im Ausbruchsfall ergibt sich ein Anschluss- bzw. Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten – je nach Ausbruchsrichtung!

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

