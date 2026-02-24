Neue US-Zölle greifen - zunächst zusätzlich zehn Prozent

- von David ⁠Lawder und Mark John

Washington/London, 24. Feb (Reuters) - Die neuen US-Zölle sind am Dienstag in Kraft getreten. Wie aus einer Mitteilung der amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP hervorgeht, gelten zunächst zusätzlich zehn Prozent für alle Importe, sofern sie keinen Ausnahmen unterliegen. Diesen neuen weltweiten Zollsatz hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag angekündigt, nachdem der Oberste Gerichtshof einen Großteil seiner auf einem Notstandsgesetz basierenden ‌Zölle für unrechtmäßig erklärt hatte. Die neue Begründung für die Abgaben ist Experten zufolge aber erst recht anfechtbar. Für Unternehmen erhöht dies die Unsicherheit noch. Unklar ist, wann der Satz auf 15 Prozent erhöht werden soll, ⁠den Trump am ⁠Wochenende angekündigt hatte.

Seit Mitternacht an der amerikanischen Ostküste wird der neue Zoll erhoben. Gleichzeitig fallen die vom Supreme Court für nichtig erklärten Abgaben weg. Diese hatten zwischen zehn und 50 Prozent gelegen. Die "Financial Times" zitierte einen Regierungsmitarbeiter aus dem Weißen Haus, wonach die 15 Prozent zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Bislang hat Trump nur die Anordnung für zehn Prozent unterschrieben.

Die Richter hatten beanstandet, dass Trump nicht die nötige Ermächtigung des Kongresses vorweisen konnte, um Zölle auf ‌Basis des Notstandsgesetzes IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) zu erheben. Die neuen ‌Abgaben stützen sich auf "Section 122" des Handelsgesetzes von 1974, das es dem Präsidenten erlaubt, für bis zu 150 Tage neue Zölle zu verhängen, um "große und schwerwiegende" Zahlungsbilanzdefizite zu bekämpfen. Zur Begründung führt Trump ein jährliches US-Handelsdefizit von 1,2 Billionen Dollar sowie ein ⁠Leistungsbilanzdefizit von vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts an.

MÜSSEN ZÖLLE AM ENDE WIEDER ZURÜCKGEZAHLT WERDEN?

Die Argumentation ist aber umstritten, selbst innerhalb ‌der Trump-Regierung gab es in der Vergangenheit Zweifel. Jochen Stanzl, ⁠Analyst bei der Consorsbank, betonte, die USA könnten ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Ausland nachkommen. "Die neuen Zölle stehen damit rechtlich auf zumindest fragwürdigem Boden. Am Ende sammelt die US-Regierung hier erneut Zölle aus aller Welt ein, die sie möglicherweise später ohnehin wieder zurückzahlen muss."

Auch international gibt es Bedenken: Die ehemalige Vizechefin des ‌Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, betroffene Länder ⁠würden in der Regel einen exorbitanten Anstieg der internationalen ⁠Kreditkosten erleben und den Zugang zu Finanzmärkten verlieren. Dies sei bei den USA nicht der Fall. Josh Lipsky vom Think Tank Atlantic Council erklärte, eine Zahlungsbilanzkrise trete auf, wenn ein Land seine Importe nicht bezahlen oder seine Auslandsschulden nicht bedienen könne. Dies unterscheide sich grundlegend von einem Handelsdefizit.

Der US-Logistikkonzern Fed geht bereits gegen die US-Regierung vor: Er will eine vollständige Rückerstattung von Zöllen erzwingen. Eine entsprechende Klage ist am Montag beim US-Gerichtshof für internationalen Handel eingereicht worden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Dabei geht es um die vom Obersten Gerichtshof beanstandeten Zölle. Zur Höhe der geforderten Summe machte der Konzern allerdings keine Angaben. Die Anwaltskanzlei Crowell & Moring, die FedEx vertritt, führt ⁠auch für andere Konzerne ähnliche Verfahren. Dazu gehören der Einzelhändler Costco, der Kosmetikkonzern Revlon und der Brillenhersteller EssilorLuxottica.

