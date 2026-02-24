Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

24.02.2026 / 10:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      24.02.2026
     Kursziel:                  33,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Schwergewicht mit Leichtmetall

Die AMAG Austria Metall AG agiert als größter österreichischer
Aluminiumproduzent und Premiumlieferant mit hohem Spezialitätenanteil. AMAG
bietet ca. 5.000 verschiedene Produkte auf Basis von über 200 Legierungen
und beliefert etwa 1.000 Kunden aus der Luftfahrt-, Automotive-,
Maschinenbau-, Bau-, Verpackungs-, Elektronik- und Konsumgüterindustrie. Die
Gruppe ist sowohl im Upstream- (Primäraluminiumerzeugung über die
20%-Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse Alouette) als auch im
Downstream-Geschäft (Gusslegierungen und Walzprodukte) aktiv, was die
Flexibilität und Resilienz des Geschäfts weiter verstärkt.

Die globale Nachfrage nach dem vielfältig einsetzbaren Basisgut Aluminium
(geringes Gewicht, einfache Bearbeitung, hohe Rezyklierbarkeit etc.)
resultiert überwiegend aus zyklischen Endmärkten, wächst jedoch strukturell.
Vor allem der Bedarf für das aus Aluminiumschrott erzeugte Sekundäraluminium
dürfte in den nächsten Jahren deutlich ansteigen (CAGR 2025-35e: +5%) und
bis Mitte der 2030er-Jahre einen Marktanteil von ca. 40% erreichen (akt.:
ca. 31%). Entscheidend hierfür ist die weltweite Dekarbonisierung, da für
das Recycling von Aluminium bis zu 95% weniger Energie benötigt wird und
damit i.d.R. erheblich weniger CO2-Emissionen anfallen.

Als einer der nachhaltigsten Aluminiumplayer der Welt (u.a. EcoVadis
Platin-Medaille) sehen wir AMAG hervorragend positioniert, um von dieser
Entwicklung zu profitieren. So ist das Unternehmen mit dem hochmodernen
Walzwerk am Hauptsitz Ranshofen nicht nur einer der größten
Aluminium-Recycler in Europa, sondern setzt durch die äußerst CO2-arme
Primäraluminiumerzeugung an der Aluminerie Alouette (100% Wasserkraft) über
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg Standards in puncto Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus gilt AMAG als einer der innovationsstärksten Player im Markt
und weist im umsatzseitig wichtigsten Segment Walzen (Anteil ca. 70%) heute
eine Spezialitätenquote von durchweg über 50% auf. All dies stärkt die
Kundenbindung zu langjährigen Referenzkunden wie Airbus oder Audi und
bescherte dem Konzern trotz schwieriger Rahmendaten für die europäische
Industrie in den letzten Jahren eine solide Absatz- und Umsatzentwicklung
(CAGR 2019-24: +6,3%). Ebenso zeigte sich die Profitabilität mit durchgehend
deutlich zweistelligen EBITDA-Margen (Ø 13,3%) äußerst robust, was sich auch
in kontinuierlichen Dividendenzahlungen niederschlägt (Ø 1,23 EUR).

Das vergangene Jahr 2025 dürfte infolge des 'Zollschocks' aus den USA einen
Ausreißer nach unten darstellen (9M: EBITDA -22,6% yoy), angesichts deutlich
höherer Aluminiumpreise seit Q4 rechnen wir jedoch mit einem Zieleinlauf
oberhalb der EBITDA-Guidance (110-130 Mio. EUR). Nachdem sich die
Aktienkurse von Peers wie Alcoa (6M: +90%), Kaiser Aluminum (+64%) oder
Constellium (+78%) bereits kräftig erholt haben, sehen wir bei AMAG noch
signifikantes Upside-Potenzial, was durch unsere DCF-basierte Bewertung und
die Betrachtung historischer Multiples untermauert wird.

Fazit: AMAG ist u.E. in vielerlei Hinsicht ein Qualitätsunternehmen mit
Führungsrolle bei Low-Carbon-Aluminium und starken Resilienz-Faktoren. Nach
einem herausfordernden GJ 2025 hellt sich das Marktumfeld aktuell wieder
auf, was eine stetige Margenerholung ermöglichen solllte. Die Stärken von
AMAG sehen wir noch nicht ausreichend im Kurs reflektiert und nehmen die
Aktie mit 'Kaufen' und einem Kursziel von 33,00 EUR neu auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=40de441dec200f8e9c3b39b5f329ad32

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=81fc67a8-1161-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2280666 24.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMAG AUSTRIA METALL

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Handelspolitik
Die fünf wichtigsten Antworten zu Trumps neuen Zöllengestern, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Marktbreite ist kein gutes Zeichen21. Feb. · onvista-Partners
Alle Premium-News