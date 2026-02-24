Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

24.02.2026 / 12:13 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Jahresergebnisse 2025
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        24.02.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Eine willkommene Erholung der operativen Performance nach der Phase der
Plattformvereinheitlichung prägte die Q4-Berichterstattung, aber wie
vermutet, zeigten die Ergebnisse, dass das Working Capital der Hauptgrund
für den erhöhten Cash-Verbrauch war, der in den jüngsten vorläufigen Zahlen
kommuniziert wurde. In dem Earnings-Call erörterte das Management Pläne zur
Normalisierung des Betriebskapitals und zur Eindämmung der Verschuldung. Wir
halten den Anstieg des Working Capitals eher für vorübergehend als
strukturell und gehen davon aus, dass sich Verbesserungen im ersten Halbjahr
2026 zeigen werden. Der Markt für digitale Werbung scheint günstig zu sein,
da Marktbeobachter ein solides Wachstum prognostizieren, und Verve dürfte
mit seinem verbesserten Technologieangebot, das bereits im vierten Quartal
konkrete Vorteile gezeigt hat, weiter Marktanteile gewinnen. Wir haben
unsere Prognosen für 2026 an den Mittelwert der Guidance angepasst und
behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50
bei (Aufwärtspotenzial: 267%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.

Abstract:
A welcome rebound in operational performance following the platform
unification phase highlighted Q4 reporting, but, as suspected, the results
revealed working capital as the primary culprit behind the elevated cash
consumption communicated with recent prelims. On the earnings call,
management discussed plans to normalise working capital and rein in
leverage. We consider the WC flare-up to be more transitory than structural
and believe improvements should become visible in H1/26. The digital ad
market looks supportive with market watchers forecasting solid growth, and
Verve should continue to take market share with its enhanced technology
stack, which already showed tangible benefits in Q4. We have aligned our
2026 forecasts with the midpoint of guidance and maintain our Buy rating
with an unchanged TP of EUR4.5 (upside: 267%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=56dd7323df42296ddf9fd06126d9f3c1

