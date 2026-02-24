Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 24.02.2026 / 12:13 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Jahresergebnisse 2025 Recommendation: Kaufen from: 24.02.2026 Target price: EUR4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50. Zusammenfassung: Eine willkommene Erholung der operativen Performance nach der Phase der Plattformvereinheitlichung prägte die Q4-Berichterstattung, aber wie vermutet, zeigten die Ergebnisse, dass das Working Capital der Hauptgrund für den erhöhten Cash-Verbrauch war, der in den jüngsten vorläufigen Zahlen kommuniziert wurde. In dem Earnings-Call erörterte das Management Pläne zur Normalisierung des Betriebskapitals und zur Eindämmung der Verschuldung. Wir halten den Anstieg des Working Capitals eher für vorübergehend als strukturell und gehen davon aus, dass sich Verbesserungen im ersten Halbjahr 2026 zeigen werden. Der Markt für digitale Werbung scheint günstig zu sein, da Marktbeobachter ein solides Wachstum prognostizieren, und Verve dürfte mit seinem verbesserten Technologieangebot, das bereits im vierten Quartal konkrete Vorteile gezeigt hat, weiter Marktanteile gewinnen. Wir haben unsere Prognosen für 2026 an den Mittelwert der Guidance angepasst und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial: 267%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target. Abstract: A welcome rebound in operational performance following the platform unification phase highlighted Q4 reporting, but, as suspected, the results revealed working capital as the primary culprit behind the elevated cash consumption communicated with recent prelims. On the earnings call, management discussed plans to normalise working capital and rein in leverage. We consider the WC flare-up to be more transitory than structural and believe improvements should become visible in H1/26. The digital ad market looks supportive with market watchers forecasting solid growth, and Verve should continue to take market share with its enhanced technology stack, which already showed tangible benefits in Q4. We have aligned our 2026 forecasts with the midpoint of guidance and maintain our Buy rating with an unchanged TP of EUR4.5 (upside: 267%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=56dd7323df42296ddf9fd06126d9f3c1 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=73600f36-1170-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2280740 24.02.2026 CET/CEST °