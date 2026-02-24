Selenskyj warnt an Jahrestag vor Verrat an Kriegsopfern

(Mit neuen Zitaten von ⁠Selenskyj, Merz, Klingbeil, Einzelheiten)

- von Pavel Polityuk

Kiew, 24. Feb (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am vierten Jahrestag des russischen Angriffs den Widerstandswillen seines Landes untermauert.

Die Ukraine werde die Opfer ihres Volkes nicht verraten, nur um Frieden mit Russland zu schließen, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Ansprache. Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin fügte er hinzu: "Putin hat seine Ziele nicht erreicht. Er hat das ukrainische Volk nicht gebrochen. Er hat diesen Krieg nicht gewonnen."

Zugleich mahnte Selenskyj die Verbündeten eindringlich zur fortgesetzten Unterstützung der Ukraine. In einer Videoansprache vor dem ‌Europäischen Parlament mahnte er die EU-Staaten, die europäische Lebensart zu verteidigen. "Die Russen müssen lernen, dass Europa eine Union unabhängiger Nationen und Millionen von Menschen ist, die keine Demütigung dulden und keine Gewalt akzeptieren werden", sagte er. "Bitte unterstützen Sie die Ukraine." Zugleich lud Selenskyj US-Präsident Donald Trump nach Kiew ein. "Nur wenn Sie die Ukraine besuchen ⁠und unser Leben und ⁠unseren Kampf mit eigenen Augen sehen, wenn Sie unser Volk und das Ausmaß seines Schmerzes verstehen, können Sie sehen, worum es in diesem Krieg wirklich geht", sagte Selenskyj an die Adresse Trumps.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil sicherten der Ukraine weitere Unterstützung Deutschlands zu. "Wir weichen nicht von Ihrer Seite", sagte Merz in einer Videobotschaft an das ukrainische Volk. Deutschland leiste der Ukraine mehr Hilfe als jedes andere Land. Ziel sei eine freie Ukraine in einem sicheren Europa. "Hellere Tage werden kommen. Die Ukraine hat sie verdient." Klingbeil erklärte in Berlin: "Putin sollte sich keinerlei Illusionen machen, dass unsere Unterstützung für die Ukraine bröckeln könnte."

"ES STEHT EUROPAS ZUKUNFT AUF DEM SPIEL"

Selenskyj warnte mit Blick auf die von ‌den USA vermittelten Friedensgespräche davor, die vergangenen vier Jahre ungeschehen zu machen. Er habe den Unterhändlern gesagt: "Entwertet ‌nicht den ganzen Kampf, den Mut, die Würde, alles, was die Ukraine durchgemacht hat." Man dürfe dies nicht verraten oder vergessen. Die Verhandlungen stocken derzeit vor allem wegen Gebietsfragen. Putin beharrt darauf, dass die Ukraine in der ostukrainischen Region Donezk auch Gebiete abtritt, die nicht unter russischer Kontrolle sind. Kiew lehnt es kategorisch ab, Land aufzugeben, für dessen Verteidigung Tausende gestorben sind.

Überschattet wurde ⁠der vierte Jahrestag allerdings von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Europäischen Union. Die Hoffnungen auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland sowie ein Darlehen für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden ‌Euro erfüllten sich zunächst nicht. Ungarn, das enge Beziehungen zu Moskau unterhält, hielt am ⁠Montag sein Veto gegen beide Vorhaben aufrecht. Zudem werfen Ungarn und die Slowakei der Regierung in Kiew vor, russische Öllieferungen über die Druschba-Pipeline absichtlich zu blockieren. Die Ukraine erklärt dagegen, sie versuche lediglich, die Leitung nach einem russischen Angriff im vergangenen Monat zu reparieren.

Bundesaußenminister Johann Wadephul kritisierte die beiden EU-Staaten erneut scharf. Ungarn verrate seine eigene Geschichte des Freiheitskampfes, sagte der CDU-Politiker im "RTL Nachtjournal Spezial". Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, Budapest noch überzeugen zu können. "Ungarn muss ‌wissen, was auf dem Spiel steht. Es steht Europas Zukunft auf dem Spiel." Zugleich sagte der ⁠Minister, er sei "sehr zuversichtlich, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo ⁠auch Russland merkt, dass es am Ende nicht richtig Erfolg hat." Auch die schwierige wirtschaftliche Situation werde Putin zum Nachdenken zwingen.

"RUSSLAND HASST UNS"

In der Kiewer Sophienkathedrale nahm Selenskyj an einem Gebet mit hochrangigen Gästen teil, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der finnische Präsident Alexander Stubb und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Im Gegensatz zu früheren Jahren waren jedoch keine Regierungschefs der großen westlichen Mächte anwesend. In der ukrainischen Hauptstadt war die Stimmung gedrückt. Auf dem zentralen Maidan versammelten sich nur wenige Dutzend Menschen zu einer Schweigeminute. Viele äußerten sich kriegsmüde. "Ich glaube nicht, dass es schnell zu Ende geht, denn Russland hasst uns und wird alles tun, um uns zu vernichten", sagte die 48-jährige Switlana Jur.

Der französische Präsident Emmanuel Macron schrieb auf der Plattform X, Russland habe einen hohen Preis für kleine Gebietsgewinne gezahlt. "Eines Tages werden die Russen das Ausmaß des in ihrem Namen begangenen Verbrechens begreifen." Der polnische Präsident Karol Nawrocki erklärte ebenfalls auf X, die russische Aggression stelle eine ernste Bedrohung für die ⁠Sicherheit Europas dar.

Der Krieg, der am 24. Februar 2022 mit dem russischen Überfall begann, hat auf beiden Seiten Hunderttausende Soldaten das Leben gekostet. Es ist der größte Krieg in Europa seit 1945. Zehntausende ukrainische Zivilisten wurden getötet, Städte durch jahrelangen Beschuss mit Raketen und Drohnen zerstört.

