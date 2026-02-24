TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen 07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen 07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen 07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht 08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026 17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen 22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Ferrovial, Jahreszahlen ESP: Banco Santander, Investor Day USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen USA: Snowflake, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26 08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26 16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung 07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München 10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe 11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026. 14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel DEU: Reise + Camping, Essen QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

