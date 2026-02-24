Union Investment mit weniger Gewinn - Offene Immobilienfonds belasten

Frankfurt, 24. Feb (Reuters) - Die ⁠Fondsgesellschaft Union Investment hat im abgelaufenen Jahr trotz kräftiger Neugeldzuflüsse und eines Rekords beim verwalteten Vermögen weniger verdient. Das Betriebsergebnis fiel auf 1,19 Milliarden Euro von 1,24 Milliarden Euro im Vorjahr, wie der Fondsdienstleister der genossenschaftlichen Finanzgruppe am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Belastet wurde die Bilanz vor allem durch hohe Abflüsse bei den offenen Immobilienfonds. Anleger zogen hier netto 3,1 Milliarden Euro ab. Damit beschleunigte sich der Negativtrend in dieser Anlageklasse deutlich, nachdem die Abflüsse im Vorjahr bei 1,3 Milliarden ‌Euro gelegen hatten.

Bei Immobilien habe es eine deutliche Korrektur gegeben, sagte Frank Engels, der im Vorstand das Portfoliomanagement verantwortet. Es habe einen "enormen Zinsschock" gegeben, was auf der gesamten Branche gelastet habe. Er sprach bei den Abflüssen von einer zeitverzögerten Reaktion und verwies in diesem Zusammenhang auf die ⁠Kündigungsfristen von zwölf Monaten. ⁠Die Talsohle dürfte jedoch allmählich durchschritten sein. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage werde sich stabilisieren, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau.

VERWALTETES VERMÖGEN AUF REKORDSTAND

Beim verwalteten Vermögen erzielte Union Investment einen Rekordwert. Das Volumen kletterte zum Jahresende auf einen Höchststand von 534,6 Milliarden Euro, nach 504,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Rückenwind kam dem Unternehmen zufolge von einem starken Neugeschäft und einer insgesamt positiven Marktentwicklung. Der Nettoabsatz stieg auf 23,3 (2024: 17,3) Milliarden Euro. Das Neugeschäft mit Privatkunden blieb dabei der größte Wachstumstreiber und erreichte mit 13,5 (12,6) Milliarden Euro das zweitbeste Absatzergebnis in der 70-jährigen Firmengeschichte. Vorstandschef Hans Joachim Reinke zeigte sich ‌auf seiner letzten Jahrespressekonferenz zufrieden mit dem Zahlenwerk. Für 2026 rechne er mit einem stabilen Neugeschäft, ‌das sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen dürfte.

Bei den Privatkunden waren neben Rentenfonds (8,5 Milliarden Euro Zufluss) vor allem Aktienfonds gefragt, die mit 7,4 Milliarden Euro deutlich höhere Zuflüsse verzeichneten als im Vorjahr (4,7 Milliarden). Ein wesentlicher Treiber blieb das ratierliche Sparen: Die Zahl der Fondssparpläne überschritt erstmals die Marke von vier Millionen. "Besonders erfreulich ist, dass ⁠die weit überwiegende Mehrheit der neuen Fondssparpläne, nämlich 155.000, in Aktienfonds angelegt wurde", betonte Reinke. Auch das Geschäft mit institutionellen Kunden legte kräftig zu und ‌verdoppelte sich auf 9,8 Milliarden Euro. Reinke führte das Wachstum auf die enge ⁠Zusammenarbeit mit den 672 Genossenschaftsbanken zurück. Union Investment verkauft seine Fonds vor allem über die Volks- und Raiffeisenbanken.

TEKTONISCHE VERSCHIEBUNG - WENIGER USA, MEHR EUROPA

Die geopolitischen Verschiebungen und die daraus folgenden wirtschaftlichen Herausforderungen, unter anderem bedingt durch die Politik von US-Präsident Donald Trump, veranlassen den Fondsdienstleister zu einer Umgewichtung. "Diversifikation aus dem Dollarraum heraus lautet nun die Devise", sagte Engels. Zwar blieben US-Investments Bestandteil eines gut ausbalancierten Depots, ihre Bedeutung ‌gehe aber zurück. Der Vertrauensverlust in US-Anlagen sei bereits spürbar. Engels warnte zudem vor ⁠Währungsrisiken durch die Dollarschwäche.

Stattdessen sieht der Manager nach Jahren der ⁠US-Dominanz wieder verstärkt Chancen in Europa. Der Bewertungsabschlag hiesiger Firmen gegenüber der US-Konkurrenz sei in dem aktuellen Ausmaß nicht mehr gerechtfertigt. Interessant seien unter anderem das Baugewerbe, Infrastrukturaktien, die Industrie sowie die Verteidigungsbranche. Auch beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) müssten Anleger in Europa nicht außen vor bleiben, auch wenn es hier kaum echte IT-Titel gebe. Engels verwies etwa auf konventionelle Chiphersteller, spezialisierte Maschinenbauer oder Energietitel. Bei Anleihen seien Unternehmenspapiere guter Bonität oft die bessere Wahl als Staatsanleihen.

Der scheidende Union-Chef Reinke setzt seine Hoffnungen auch auf die Politik. Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge könne der bedeutendste Fortschritt in diesem Bereich seit 2002 werden, sagte Reinke. Sie stärke die Geldanlage mit Aktien und Fonds. Union Investment positioniert sich traditionell als aktiver Asset Manager und grenzt sich damit von Wettbewerbern wie der Deka ab, die auch stark auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) setzen. Reinke hatte in der Vergangenheit betont, keine ⁠eigenen passiven ETFs auflegen zu wollen, da dies nicht zur Kompetenz des Hauses gehöre. Reinkes Nachfolger André Haagmann, der ab April 2026 seinen Posten übernimmt, bestätigte diese Haltung. "Es wird keine Revolution geben."

