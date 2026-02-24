Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Nahverkehr auf
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag und in manchen Regionen auch für Samstag zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. Wie Verdi mitteilte, will sie so den Druck auf die Arbeitgeberseite bei den Tarifverhandlungen erhöhen./nif/DP/mis
