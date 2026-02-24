Vonovia - Ausbruch: Startschuss für einen großen Boden?

Nach der Lethargie der letzten Jahre ist die Vonovia-Aktie derzeit endlich wieder einen Blick wert. Doch der Reihe nach: Die angesprochene Seitwärtsphase hat dazu geführt, dass die Glättungslinien der letzten 38 und 200 Wochen (akt. bei 26,64/26,21 EUR) flach verlaufen und zudem sehr dicht beieinander liegen. Beide gleitende Durchschnitte konnte das Papier jetzt überwinden – genauso wie den seit Juli vergangenen Jahres bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 25,47 EUR). Der beschriebene, multiple Ausbruch nährt die Hoffnung auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens (siehe Chart). Auf der Indikatorenseite liefern das neue MACD-Einstiegssignal sowie der Bruch des Abwärtstrends im Verlauf des RSI zusätzliche Pro-Argumente. Dank dieser Steilvorlage definieren die Hochpunkte bei gut 30 EUR das nächste Anlaufziel. Oberhalb der Zone von 30,53/30,69 EUR wäre zudem der diskutierte Doppelboden tatsächlich abgeschlossen. Um die aktuell gute Ausgangslage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, sollte die Vonovia-Aktie in Zukunft nicht mehr unter den oben genannten ehemaligen Korrekturtrend zurückfallen.

Vonovia (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: LSEG, tradesignal²

