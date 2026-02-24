Wienerberger verdoppelt Gewinn und kauft Keramik-Hersteller Italcer

Wien, 24. ⁠Feb (Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger hat im abgelaufenen Jahr seinen Gewinn verdoppelt und stärkt sein Renovierungsgeschäft mit einem Zukauf in Südeuropa.

Das Unternehmen habe eine Vereinbarung zur Übernahme ‌der Italcer-Gruppe unterzeichnet, teilte der weltgrößte Ziegelhersteller am Dienstag in Wien mit. Italcer stellt mit Produktionsstandorten ⁠in Italien ⁠und Spanien keramische Lösungen für Böden und Fassaden her und kommt auf einen Jahresumsatz von rund 350 Millionen Euro. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Trotz der Krise im Wohnungsneubau kletterte der Gewinn ‌nach Steuern von Wienerberger 2025 auf ‌168 Millionen Euro nach 84 Millionen im Vorjahr. Die Dividende soll mit 0,95 Euro je Aktie stabil bleiben. ⁠Der Umsatz legte leicht auf 4,6 (Vorjahr: 4,5) Milliarden Euro ‌zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) ⁠gab dagegen leicht auf 754 (Vorjahr: 760) Millionen Euro nach. Wienerberger profitierte nach eigenen Angaben von stabilen Geschäften im Infrastruktur- und Renovierungsbereich sowie Kostensenkungen.

Für ‌das laufende Jahr zeigte ⁠sich der Konzern verhalten ⁠optimistisch. Das Ebitda soll auf rund 760 Millionen Euro steigen. Dabei werde das erste Halbjahr durch den extrem langen und kalten Winter belastet, eine Marktbelebung erwartet der Vorstand erst ab dem Sommer. Eine strukturelle Erholung im Wohnungsneubau sei derzeit nicht absehbar.

