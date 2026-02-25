ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche, schrieb Constantin Hesse am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Mit einer einzigartigen Plattform und führenden Nischenpositionen schirmten sich die Trostberger außerordentlich gut gegenüber der Konkurrenz ab. Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Optionen in den USA sieht Hesse eine für viele Jahre attraktive Anlagestory./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

Pharma- und Agrarmittelkonzern
Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie20. Feb. · dpa-AFX
Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026
Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista
Alle Premium-News