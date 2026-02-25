ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT