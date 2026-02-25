ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form anheute, 08:48 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitertheute, 09:55 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergehtgestern, 14:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 22.02.2026Märkte im Spannungsfeld zwischen PCE-Schock und Zoll-Erleichterung22. Feb. · onvista