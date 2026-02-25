ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST

Auto1

