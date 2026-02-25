APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2025 zweitbestes...

Assets under Management mit 7,4 Mrd. Euro auf neuem  
Höchststand. 

Wien (APA-ots) - Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten, die das Jahr  
geprägt 
haben, entwickelte sich 2025 für Union Investment in Österreich zum 
zweitbesten Jahr seit Beginn der Kooperation mit den Volksbanken. Das 
von der Fondsgesellschaft verwaltete Vermögen wuchs auf 7,4 Mrd. Euro 
(2024: 6,6 Mrd. Euro) und der Nettoabsatz stieg um rund 50 Prozent 
auf 640 Mio. Euro (2024: 431 Mio. Euro). Die Anzahl der 
Fondssparpläne wuchs dabei um ca. 16.000 Stück auf insgesamt 188.000 
Verträge. 

Zwtl.: Zweitbester Nettoabsatz seit dem Jahr 2015 

Die Nachfrage nach Investmentfonds stieg in Österreich im letzten 
Jahr stark an. Bei Union Investment wuchs der Nettoabsatz um rund die 
Hälfte gegenüber dem Vorjahr von 431 Mio. Euro auf 640 Mio. Euro. 
Somit ist das Jahr 2025 nach 2021 das erfolgreichste Jahr seit Beginn 
der Kooperation mit den österreichischen Volksbanken im Jahr 2015. 
Besonders bemerkenswert ist das im Hinblick auf die 
Rahmenbedingungen: Während 2021 noch eine Nullzinsphase herrschte und 
die Kapitalmärkte den Anlegenden in vielen Fällen zweistellige 
Zuwächse brachten, war der Markt im letzten Jahr von einer hohen 
Volatilität geprägt. Hinzu kommt, dass Anleihen inzwischen wieder 
deutlich an Attraktivität gewonnen haben und Neo-Broker in den Markt 
drängen. 

"Vor diesem Hintergrund sind wir auf dieses Ergebnis besonders 
stolz. Wir beobachten die neuen Wettbewerber genau. Allerdings 
möchten viele Kundinnen und Kunden eine persönliche Beratung - vor 
allem, wenn es um komplexere Themen wie die Altersvorsorge geht", 
erklärt Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria. 
"Unsere Vertriebspartner stehen insbesondere den Kundinnen und Kunden 
zur Seite, die sich bei ihren finanziellen Entscheidungen unsicher 
oder überfordert fühlen." 

Zwtl.: Österreicher investieren 260 Euro monatlich über Sparpläne 

Neben dem Anstieg des Fondsabsatzes konnten im Jahr 2025 zudem 
mehr als 6.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden. 
"Mittlerweile dürfen wir mehr als 124.000 Kundinnen und Kunden dabei 
unterstützen, ihr Vermögen zu vermehren und ihre finanzielle Zukunft 
zu gestalten", so Bräu. 

Eine bedeutende Rolle für das Wachstum von Union Investment lässt 
sich dem ratierlichen Veranlagen mit Fondsparplänen zuschreiben. 2025 
stieg die Anzahl der Fondssparpläne wie im Vorjahr um knapp 16.000 
auf über 188.000 Verträge. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten 
wird der langfristige Vermögensaufbau zunehmend wichtiger. 
Fondsparpläne unterstützen dabei, Marktschwankungen systematisch zu 
begegnen. Die gestiegene Fondssparrate zeigt das kontinuierliche 
Anlageverhalten vieler Kundinnen und Kunden", so Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken- 
Verbundes. 

Zwtl.: Assets under Management auf Rekordniveau 

Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte 
2025 ein neues Rekordhoch. Mit 7,4 Mrd. Euro lässt sich ein Anstieg 
von über zehn Prozent im Vergleich zu den 6,6 Mrd. Euro im Vorjahr 
verzeichnen. 

Besonders gefragt war im letzten Jahr der weltweit anlegende 
Aktienfonds UniGlobal. Neben diesem Fonds erfreute sich auch der 
UniAusschüttung großer Beliebtheit. Der Fonds setzt auf den bewährten 
Multi-Asset Investmentansatz und sorgt durch seine vierteljährliche 
Ausschüttung für regelmäßige Erträge. 

Zwtl.: Nachhaltigkeit im Fokus 

Auch nachhaltige Geldanlagen spielten im letzten Jahr wieder eine 
größere Rolle. Vom gesamten Nettoabsatz in Höhe von 640 Mio. Euro 
stammten über 110 Mio. Euro aus nachhaltigen Fonds. Mittlerweile 
beträgt der Bestand nachhaltiger Investmentfonds über zwei Mrd. Euro 
und macht somit fast 30 Prozent des Gesamtbestandes aus. Besonders 
beliebt bei den Kundinnen und Kunden war der Fonds UniESG 
Unternehmensanleihen 2031. "Nachhaltige Geldanlagen unterlagen in den 
vergangenen Jahren gewissen Marktschwankungen, bleiben jedoch für 
viele Anlegerinnen und Anleger ein wichtiger Bestandteil der 
Veranlagungsstrategie", erklärt Bräu. Daher wird auch in diesem Jahr 
zusammen mit den Vertriebspartnern ein besonderes Augenmerk auf 
diesem Thema liegen. Dennoch gilt hier für Kundinnen und Kunden, dass 
Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die 
zukünftige Entwicklung zulassen. Veranlagungen in Investmentfonds 
bergen neben Chancen auch Risiken. 

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund 

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige 
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die 
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK 
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die 
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine 
Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168 
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rd. 1 
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen 
zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen 
auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier 
dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, 
ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und 
Irrtümer vorbehalten. 

Rechtliche Hinweise 

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot 
bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von 
Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine 
sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar 
und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende 
Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die 
steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab 
und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 

Dieses Dokument wurde mit angemessener Sorgfalt und nach bestem 
Wissen erstellt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu 
den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den 
Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. 
den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den 
Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- 
und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache 
unter: union-investment.at. 

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den 
Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich 
erhalten diese Dokumente auf Anfrage auch bei der Zahl- und 
Vertriebsstelle. 

Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter www.union- 
investment.at. 

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und 
allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter "Hinweise und Beschwerden" auf 
institutional.union-investment.de/ueber-uns/richtlinien 
beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate. 
Beachten Sie, dass die jeweils fondsauflegende Gesellschaft die 
Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des 
Fondsherkunftslandes aufheben kann. 

Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß 
Bankwesengesetz (BWG). 

Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui- 
link.de/offenlegungsverordnung 

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit 
Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der 
Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige 
Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren 
und andere Entgelte sowie Steuern sind in der Performanceberechnung 
nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte 
Bruttowertentwicklung auswirken. 

Stand: Februar 2026 I WERBUNG 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Union Investment 
   Marlene Hoch, MSc 
   Telefon: +43 1/205 505-5148 
   E-Mail: marlene.hoch@union-investment.de 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0035    2026-02-25/09:21
