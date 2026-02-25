APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2025 zweitbestes Jahresergebnis

Assets under Management mit 7,4 Mrd. Euro auf neuem Höchststand. Wien (APA-ots) - Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten, die das Jahr geprägt haben, entwickelte sich 2025 für Union Investment in Österreich zum zweitbesten Jahr seit Beginn der Kooperation mit den Volksbanken. Das von der Fondsgesellschaft verwaltete Vermögen wuchs auf 7,4 Mrd. Euro (2024: 6,6 Mrd. Euro) und der Nettoabsatz stieg um rund 50 Prozent auf 640 Mio. Euro (2024: 431 Mio. Euro). Die Anzahl der Fondssparpläne wuchs dabei um ca. 16.000 Stück auf insgesamt 188.000 Verträge. Zwtl.: Zweitbester Nettoabsatz seit dem Jahr 2015 Die Nachfrage nach Investmentfonds stieg in Österreich im letzten Jahr stark an. Bei Union Investment wuchs der Nettoabsatz um rund die Hälfte gegenüber dem Vorjahr von 431 Mio. Euro auf 640 Mio. Euro. Somit ist das Jahr 2025 nach 2021 das erfolgreichste Jahr seit Beginn der Kooperation mit den österreichischen Volksbanken im Jahr 2015. Besonders bemerkenswert ist das im Hinblick auf die Rahmenbedingungen: Während 2021 noch eine Nullzinsphase herrschte und die Kapitalmärkte den Anlegenden in vielen Fällen zweistellige Zuwächse brachten, war der Markt im letzten Jahr von einer hohen Volatilität geprägt. Hinzu kommt, dass Anleihen inzwischen wieder deutlich an Attraktivität gewonnen haben und Neo-Broker in den Markt drängen. "Vor diesem Hintergrund sind wir auf dieses Ergebnis besonders stolz. Wir beobachten die neuen Wettbewerber genau. Allerdings möchten viele Kundinnen und Kunden eine persönliche Beratung - vor allem, wenn es um komplexere Themen wie die Altersvorsorge geht", erklärt Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria. "Unsere Vertriebspartner stehen insbesondere den Kundinnen und Kunden zur Seite, die sich bei ihren finanziellen Entscheidungen unsicher oder überfordert fühlen." Zwtl.: Österreicher investieren 260 Euro monatlich über Sparpläne Neben dem Anstieg des Fondsabsatzes konnten im Jahr 2025 zudem mehr als 6.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden. "Mittlerweile dürfen wir mehr als 124.000 Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, ihr Vermögen zu vermehren und ihre finanzielle Zukunft zu gestalten", so Bräu. Eine bedeutende Rolle für das Wachstum von Union Investment lässt sich dem ratierlichen Veranlagen mit Fondsparplänen zuschreiben. 2025 stieg die Anzahl der Fondssparpläne wie im Vorjahr um knapp 16.000 auf über 188.000 Verträge. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wird der langfristige Vermögensaufbau zunehmend wichtiger. Fondsparpläne unterstützen dabei, Marktschwankungen systematisch zu begegnen. Die gestiegene Fondssparrate zeigt das kontinuierliche Anlageverhalten vieler Kundinnen und Kunden", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken- Verbundes. Zwtl.: Assets under Management auf Rekordniveau Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte 2025 ein neues Rekordhoch. Mit 7,4 Mrd. Euro lässt sich ein Anstieg von über zehn Prozent im Vergleich zu den 6,6 Mrd. Euro im Vorjahr verzeichnen. Besonders gefragt war im letzten Jahr der weltweit anlegende Aktienfonds UniGlobal. Neben diesem Fonds erfreute sich auch der UniAusschüttung großer Beliebtheit. Der Fonds setzt auf den bewährten Multi-Asset Investmentansatz und sorgt durch seine vierteljährliche Ausschüttung für regelmäßige Erträge. Zwtl.: Nachhaltigkeit im Fokus Auch nachhaltige Geldanlagen spielten im letzten Jahr wieder eine größere Rolle. Vom gesamten Nettoabsatz in Höhe von 640 Mio. Euro stammten über 110 Mio. Euro aus nachhaltigen Fonds. Mittlerweile beträgt der Bestand nachhaltiger Investmentfonds über zwei Mrd. Euro und macht somit fast 30 Prozent des Gesamtbestandes aus. Besonders beliebt bei den Kundinnen und Kunden war der Fonds UniESG Unternehmensanleihen 2031. "Nachhaltige Geldanlagen unterlagen in den vergangenen Jahren gewissen Marktschwankungen, bleiben jedoch für viele Anlegerinnen und Anleger ein wichtiger Bestandteil der Veranlagungsstrategie", erklärt Bräu. Daher wird auch in diesem Jahr zusammen mit den Vertriebspartnern ein besonderes Augenmerk auf diesem Thema liegen. Dennoch gilt hier für Kundinnen und Kunden, dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen. Veranlagungen in Investmentfonds bergen neben Chancen auch Risiken. Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. 