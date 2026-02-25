Arbeitgeberverband: EU soll an kostenlosen CO2-Zertifikaten festhalten

Brüssel, 24. ⁠Feb (Reuters) - Der europäische Arbeitgeberverband BusinessEurope fordert im Streit um die Zukunft des Emissionshandels den dauerhaften Erhalt kostenloser CO2-Zertifikate für die Industrie.

In einem am Dienstag veröffentlichten ‌Positionspapier verlangte der Dachverband, dem auch der BDI angehört, die EU-Kommission müsse den geplanten Ausstieg aus ⁠der Zuteilung ⁠bis 2034 überdenken. Vielmehr solle der Kreis der berechtigten Branchen erweitert werden. Zudem dürfe die Vergabe nicht an Investitionen in Energiesparmaßnahmen geknüpft werden.

Damit stellt sich der Verband gegen Pläne aus Brüssel, ‌im Zuge der Einführung des ‌CO2-Grenzausgleichs die kostenlosen Verschmutzungsrechte schrittweise abzuschaffen, um eine doppelte Entlastung der heimischen Wirtschaft zu vermeiden. Die EU-Kommission ⁠will im dritten Quartal Vorschläge für eine Reform ‌des klassischen Emissionshandels (ETS) vorlegen.

Die Debatte ⁠über die Klimapolitik wird vor dem Hintergrund der schwächelnden Wettbewerbsfähigkeit Europas hitzig geführt. So wächst auch der Widerstand gegen den geplanten ‌neuen Emissionshandel für Wärme ⁠und Verkehr (ETS2). Bundeskanzler Friedrich Merz ⁠hatte zuletzt auf einem Industriegipfel in Antwerpen sich offen für eine Verschiebung dieses Systems gezeigt, sollte es die Unternehmen überfordern. Seine Äußerungen hatten die Preise für Emissionsrechte zeitweise auf den tiefsten Stand seit August 2025 gedrückt.

