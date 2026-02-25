Auto1 wächst deutlich und peilt weitere Gewinnsteigerung an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im neuen Jahr seine Wachstumssträhne fortsetzen und den operativen Gewinn deutlich steigern. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) auch dank eines steigenden Absatzes auf 250 bis 275 Millionen Euro zulegen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Berliner steigerten im vergangenen Jahr das operative Ergebnis um rund vier Fünftel auf 197,5 Millionen Euro und schnitten damit wie von Analysten erwartet ab. Für das neue Jahr liegen die Expertenschätzungen im Mittel bereits nah am oberen Ende der jetzt ausgegebenen Zielspanne. 2025 zog der Absatz von Autos um gut ein Fünftel auf 842.271 Fahrzeuge an, dieses Jahr sollen es zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge sein./men/mis